迎接「新常態」 以創科改變信貸模式

創新科技改變大眾的生活，讓很多傳統行業和服務都走向一個嶄新的境地，就連平常感到手續繁複的信貸服務，都因為得到金融科技（Fintech）的助力，能夠與時並進，在「新常態」下來一次大革新。

Fintech普及 革新金融服務

Fintech這個名詞近年經常在新聞、媒體上出現，而生活上應用網上理財、手機金融服務的機會也愈來愈多。作為業界先驅之一的WeLend，其總經理李軒偉（Marco）認為，金融科技確實幫助了金融機構在提供產品和服務時，更能迎合都市人的生活模式及需要。

「許多客戶仍然依重傳統銀行或財務公司的服務，喜歡有人與人的接觸；然而客觀條件上傳統服務受辦公時間、地點等所限，又需要排隊等候，的確為不少都市人帶來不便。」Marco表示，金融科技能夠讓客戶24/7全天候，不受地域所限使用不同的產品和服務，正好彌補傳統金融服務，為金融機構和客戶帶來了雙贏局面。

▲ Marco表示，金融科技能彌補傳統金融服務，為金融機構和客戶帶來了雙贏局面。

疫情新常態 催化新模式

過去一年，疫情為全球民眾帶來新衝擊，保持社交距離、在家工作、辦公時間縮短、留家抗疫等變成「新常態」，受到打擊的同時也成為了一些行業發圍的契機。「整體上，借貸市場的業績的確是有所下調，但網上借貸較財務公司分行卻明顯的上升，以WeLend為例，我們的網上申請就上升50%之多。」Marco相信疫情下大眾少了出外，因而加快能「避免實質接觸」的網上業務的升勢。

就Marco的觀察，「新常態」下帶來更多新客戶群。「過往WeLend的客戶層集中在25至35歲，屬於較喜歡使用新科技的一群；但這一年，35歲以上的申請者有大幅飊升的趨勢，這年齡層的客戶過往較喜歡到分行進行申請手續。」

能夠讓更多的客戶群接受嶄新事物，關鍵在於有良好的用戶體驗。「以WeLend為例，我們提供的網上貸款服務，由申請到批核，背後都使用了革新的A.I.技術，令所有手續能化繁為簡，時間亦可大幅縮短，即報實價，所見即所得，由申請到批核全程最快5分鐘辦妥。」Marco表示，從2020年9月的客戶調查得悉，近7成客戶表示對WeLend 快捷簡便的申請程序表示滿意。

▲ WeLend提供的網上貸款服務，由申請到批核，全程最快5分鐘辦妥。

A.I.配合大數據 打開快而簡大門

快捷簡便的服務體驗令客戶趨之若鶩，背後的功臣是金融科技上的重要一環──A.I.技術。「過往以人手審批申請，填寫和閱讀文件需時，而且稍有出錯可能又要花上數個工作天；但利用A.I.技術的人工智能辨識方式，數秒甚至即時就可以審閱文件，過程中又可避免人為出錯帶來的延誤，減少客戶對體驗不滿的出現機會。」

同時，A.I.技術可透過從網站、社交媒體、客戶申請表格等地方蒐集得來的大數據，了解每位客戶的喜好、習慣並作出分析，以客戶實際需要度身訂造個人化報價和方案。Marco指出：「A.I.批核系統減少了不必要的促銷，可以令客戶得到最具透明度、最合理、最適當的借貸方案。」

▲ A.I.技術能對每位客戶的喜好、習慣並作出分析，以客戶實際需要度身訂造個人化報價和方案。

系統持續優化 滿足客戶體驗

由於具有不斷學習的特性，A.I.技術在每天運作的同時，會不停改善其精確度，令分析客戶的資料、選擇方案及貸款報價等日益快速和精準。「開業7年以來，WeLend平均每年有多達10萬宗申請個案。過程中，A.I.均不停學習和汲取用戶習慣。」Marco指A.I.技術很大程度上，是由客戶主導系統改善的方向──例如遇到客戶在網上表格裡較為難填或花時間的部分，A.I.會記錄在案從而作出改善，讓客戶往後填表時可以省卻一些步驟，更快得到報價和批核。

在這些卓越的金融科技的引領下，人手和資源可以從新整合，不但在時間或精準度上見到好處，實質的利益也更顯著。Marco說：「相比傳統銀行或財務公司的價格比較，我們的方案息率更低，讓客戶可以受惠。」難怪WeLend的員工比例上，負責金融科技的佔3成之多，只因在今時今日掌握金融科技和A.I.技術，才是令客戶有更佳服務體驗的關鍵。

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（專題報道）