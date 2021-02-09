「快手」不盡是另外一個「抖音」，它最近有另一個新爆款在內地頗受關注，就是開發他們的「脫口秀」（talk show音譯）節目，照製作規模而言，差不多已是去到近似視頻網站的綜藝節目水平，亦即內容賣點已不限於主打用戶生產的短視頻（相比之下，抖音更偏向用戶自生產內容），是想更全方位的年輕人視頻娛樂平台方向發展。

幾個有名的脫口秀大咖，現在都全國範圍爆紅，包括李誕、楊笠、李雪琴等。當中李雪琴因講的是男女性別議題，近來最大爭議，也人氣最盛。

《耐撕大會》則是這股風潮下其中一個快手節目，幾顯示出talk show這門專業來到中國的轉型。看美國名嘴棟篤笑，大都像穩重老哥站於咪前就自由發揮，沒有道具擺設，好多都專玩社會問題及政治不正確笑料。這和中國式脫口秀就大不同，譬如較早出圈的節目《脫口秀大會》，每位表演者只有大約五分鐘時間，講的內容更多傾向是自己生活體驗的自嘲，由家門出身到迫地鐵交通等。而好多時，脫口秀藝人都帶些道具或特色穿着上場。

另有一中國特色是，節目好喜歡作隊伍PK形式，即是對手圍坐一塊，聽完對方後就大家battle一樣。而傳播方面，則是結合時下手機短視頻型態，即會再把幾分鐘的表演，按笑話位剪成更短的視頻，片段化的在社交媒體傳播。

早十幾年前，我們就做過中國式stand up comedy的專題，當時還分為廣東話、上海幫和北京相聲三大類，並且都是一小時起現場會堂演出為主。其時上海的周立波最為大膽出位，講股市甚至社會政治議題。現在反而大家的主題都合乎國情，不會危險也不過於冒犯。