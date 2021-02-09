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經常肚脹

副刊版 2021/02/09

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我倆正聚精會神看日劇，Bonnie突然神情呆滯，按着肚子，「呠」一聲巨響，我用驚訝的眼神望着她，她笑言：「放心！響屁不臭的。」我回答：「放屁乃人類正常生理狀態。」她說：「我明白，但近日腹瀉、腹脹時有發生，真令人困擾。」

我問：「有看過醫生嗎？」她說：「有。吃了藥是好一點，但之後情況好像沒多大改善。」我建議：「你這個年紀，應該安排照一照腸鏡。」她瞪着我：「我還年輕！而且，疫情期間，不便到訪醫院。」我點點頭：「明白的。或者，試一試低FODMAPs飲食，可能會將問題解決。」

「是甚麼的飲食？可以說得清楚點嗎？」她問。我解釋：「簡單來說，對某些人而言，一些食物進入身體後，在腸臟會被細菌發酵，從而產生大量氣體；又或者，食物未能完全吸收，導致過多水份進入腸道，都會容易造成肚瀉，情況與亞洲人飲用牛奶後的反應類同。」

她說：「早前，我已經按你建議，戒掉牛奶，現已改飲豆奶或燕麥奶。」我說：「即是你腸胃敏感的源頭，非只因為乳醣。」她問：「即是還有其他食物要避免嗎？」我說明：「沒錯。但有機會只是暫時性，可嘗試減少蒜頭和洋葱。果糖都是致敏來源之一，所以，要減少較多果糖的水果，如：蘋果、車厘子、無花果、杏脯、芒果、桃、梨、布冧、西瓜等。還有些果寡醣較高的蔬菜都要減少，例如椰菜花、蘑菇、蘆筍和豆類等。」

她突然說：「啊！怪不知近期情況嚴重了，因為，我一星期內，已經幹掉兩箱32mm車厘子。」我說：「富貴富貴。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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