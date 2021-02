玻璃心要譯做英文,可以用snowflake(雪花),泛指過分敏感或容易被冒犯的人,即正正就是那些玻璃心。例如:He's such a snowflake that he can't even take a joke(佢玻璃心到連俾人笑都忍受唔到)。除了用snowflake外,也可用take umbrage。當我們形容一個人takes umbrage,意即此人很容易在沒有太明顯的理據下,因為別人的說話或行為而感到被冒犯。例如:He takes umbrage at others' casual remarks(他因為別人的無心說話而感到被冒犯)。

我發現,玻璃心其實也有嚴重程度級數,有一種是對人家任何不同意自己之表達都完全忍受不到;再嚴重一些,別人根本不是那個意思,他卻終日杯弓蛇影,以為別人總是針對自己、衝着自己而來;再病入膏肓者,人家稱讚別人卻不讚他,都不可以,皆因已可傷害他弱小心靈和強大自尊。一間機構,若有上司嚴重到此,好弊,即任何人不可以好過佢,但佢自己水平又低,其他人要生存,只能比佢更加低。

玻璃心或多或少關乎自卑心,暗啞底覺得自己有讓人看不起之處,才老是覺得全世界都看不起、針對着自己。而最有趣的是,玻璃心通常不覺自己玻璃,一般是個個都知,就只有當事人不知,強裝強者效果猶如國王的新衣。而此類snowflake又通常overreact(反應過敏),神經一觸動就暴跳、大吵或反擊。所以,在日常生活中,但凡遇上這些「雪花膏」(病入膏肓的膏),我必視遠離為上策,一來與他們相處甚麻煩,說話要就住就住,免唔覺意傷其小心靈或大自尊;二來此類人通常過敏神經質,他一地玻璃時,容易摻親我對腳,咪搞!