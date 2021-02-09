玻璃心要譯做英文，可以用snowflake（雪花），泛指過分敏感或容易被冒犯的人，即正正就是那些玻璃心。例如：He's such a snowflake that he can't even take a joke（佢玻璃心到連俾人笑都忍受唔到）。除了用snowflake外，也可用take umbrage。當我們形容一個人takes umbrage，意即此人很容易在沒有太明顯的理據下，因為別人的說話或行為而感到被冒犯。例如：He takes umbrage at others' casual remarks（他因為別人的無心說話而感到被冒犯）。

我發現，玻璃心其實也有嚴重程度級數，有一種是對人家任何不同意自己之表達都完全忍受不到；再嚴重一些，別人根本不是那個意思，他卻終日杯弓蛇影，以為別人總是針對自己、衝着自己而來；再病入膏肓者，人家稱讚別人卻不讚他，都不可以，皆因已可傷害他弱小心靈和強大自尊。一間機構，若有上司嚴重到此，好弊，即任何人不可以好過佢，但佢自己水平又低，其他人要生存，只能比佢更加低。

玻璃心或多或少關乎自卑心，暗啞底覺得自己有讓人看不起之處，才老是覺得全世界都看不起、針對着自己。而最有趣的是，玻璃心通常不覺自己玻璃，一般是個個都知，就只有當事人不知，強裝強者效果猶如國王的新衣。而此類snowflake又通常overreact（反應過敏），神經一觸動就暴跳、大吵或反擊。所以，在日常生活中，但凡遇上這些「雪花膏」（病入膏肓的膏），我必視遠離為上策，一來與他們相處甚麻煩，說話要就住就住，免唔覺意傷其小心靈或大自尊；二來此類人通常過敏神經質，他一地玻璃時，容易摻親我對腳，咪搞！