日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 副刊版 2021/02/09 分享： 日本九州熊本縣在2016年發生大規模地震，著名地標熊本城遭受嚴重破壞。經過5年時間的修復工程，最近將所有圍籬拆除，將近完工的天守閣相隔5年再度曝光，宏偉的黑瓦外形更引起網民熱烈關注。 2016年大地震令 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 2021/02/06 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房 2021/02/05 東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房 日本滋賀 琵琶湖畔Glamping 全新半球形帳幕露營 2021/01/30 日本滋賀 琵琶湖畔Glamping 全新半球形帳幕露營 利東街新春呈獻 希望之蝶+如意燈籠打造蝴蝶光影藝術 2021/01/29 利東街新春呈獻 希望之蝶+如意燈籠打造蝴蝶光影藝術 坐北海道最新觀光船GARINKO $260紋別觀流冰夠震撼 2021/01/22 坐北海道最新觀光船GARINKO $260紋別觀流冰夠震撼 日本 熊本 旅遊資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入