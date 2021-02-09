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日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景

副刊版 2021/02/09

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日本九州熊本縣在2016年發生大規模地震，著名地標熊本城遭受嚴重破壞。經過5年時間的修復工程，最近將所有圍籬拆除，將近完工的天守閣相隔5年再度曝光，宏偉的黑瓦外形更引起網民熱烈關注。

2016年大地震令

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欄名 : 旅事通

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