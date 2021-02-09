歷史轉折 疫情改變德國人一種固執

昨天談到納粹德國利用莫扎特音樂，及奧地利薩爾斯堡音樂節，宣揚純正雅利安人（Aryan）文化的優越。納粹利用音樂、電影及繪畫作品作為宣傳工具很常見，畢竟希特拉就是天生演說家，深諳傳播之道。在美國弗吉尼亞州的貝爾沃堡（Fort Belvoir）美軍基地倉庫，至今還儲存納粹時代450多件藝術品，都是二戰後美軍從德國繳來的，包括畫作，這些畫作當中有希特拉本人畫的4幅水彩畫。

希特拉和藝術之間，確實有着緊密連繫，在其自傳《我的奮鬥》《Mein Kampf》中，就說年輕時的夢想是要成為畫家。生於奥地利布勞瑙的希特拉小時已喜歡美術，18歲時前往維也納進修，在1907與1908連續2年，申請入讀著名的維也納美術學院，2次都被拒絕。由於他的畫偏重建築物，而非人物，評審給出的建議是朝建築領域發展。

希特拉沒有因而放棄繪畫，逗留維也納期間，試過靠賣繪畫的明信片維持生計，多數畫一些著名景點建築。在維也納的歲月，希特拉嘗到卑賤人生的滋味，接觸大量民族主義書籍，加深極端思想。然而，這樣的生活方式並非長久之計，他決定從軍，之後從政，接着的事歷史都寫了。

一直有人說，維也納美術學院當年沒有收希特拉，鑄成大錯云云，讓希特拉走了去害人。歷史在那裏轉折，改寫了，如果藝術學院肯收希特拉就無事。我就始終覺得，歷史沒有如果，只有結果，很多時皆是一連串的偶然組合而成，歷史從來不以人的意志為轉移。

新冠疫情 推動德人流動支付

今次新冠肺炎疫情，就突如其來的改變了德國人，做一個遲遲都不肯做的改變--流動支付。具行業代表性的德國信息技術、電信和新媒體協會（Bitkom）近期公布的調查顯示，新冠疫情正推動德國人愈來愈多用手機等工具進行數碼支付。去年9至11月，有79%受訪者，即超過3/4人，至少使用過一次無接觸數碼支付，包括信用卡或智能手機、智能手錶等。其中，7%每天多次使用數碼支付，11%每天至少用一次，28%每星期使用數次，20%每星期至少用一次。

報告指出，盡管傳統信用卡刷卡仍是主流，但智能手機等在支付領域已佔據一席之地。調查負責人說：「不久之前，使用智能手機或手錶結帳還只是一種具有『異國情調』的景觀，如今已成為我們日常生活一部分。」德國的數碼支付發展，新冠疫情可以說起到推波助瀾作用。

智能手機已成為大多數人的固定「伴侶」，自然成為替代錢包的理想選擇，中國這方面發展非常發達，在號稱歐洲綜合實力最強的德國，卻很落後。德國寶馬公司CEO克魯格（Harald Krueger）曾在一次演講感歎，中國數碼技術發展之快，已超出他想像：「一次在北京吃飯，當我還沒拿出信用卡買單時，一位中國同事已將手機掏出來埋了單，中國人的熱情好客，與數碼技術得到完美結合。」中國的流動支付遠遠走在德國前面，無論是超市購物還是食肆用餐，德國依然停留在現金和信用卡方式。作為經濟強國，為何智能支付落伍？

眾所周知，日耳曼人相對保守，接受新興事物速度比較慢。例如互聯網在美國出現，他們沒有馬上跟，先進的支付系統，德國人更不羨慕了。他們會問：「支付快與慢有甚麽關係？支付快能帶來更大效益？」以德國人性格，掙錢快可能是好事，但支付快不一定是好事。德國央行近年另一份報告說，德國消費者仍較青睞現金支付，每年約200億次零售交易中，約3/4為現金支付，不過嘗試無現金支付的德國人亦開始多。

日耳曼人保守 重視可靠性+安全

德國人不熱衷手機支付，其次是安全考慮，例如擔心被騙，或者被別人盜刷，或者不小心付多了錢拿不回來。流動支付系統通過非銀行機構轉移支付，保險系數相對小了，對德國人來說，便利不是問題所在，可靠才是。

另一層面是個人私隱，在德國這方面受到嚴格保護，1978年就出台《聯邦數據保護法》，源於德國憲法關於保護公民私隱的要求，如信件和通訊隱私。於是使用流動支付時，不知道信息如何被處置？有沒有提交給第三方？如果政府全面控制了信息，將出現甚麼情況？凡此種種，就像他們的總理默克爾一樣謹慎，德國人這個出名的特質，這時都展現出來。

只有很充足理由，才能說服理智的德國人。新冠疫下，現金交收或簽信用卡都有機會感染，「嘟」信用卡或智能手機，非接觸式付款，則可以顯著降低感染風險，亦符合世界衞生組織建議，於是愈來愈多德國人認同，肯去改變了。

改變的趨勢從去年首季顯現，據德國銀行業協會資料，直到前年12月，非接觸式的銀行卡付款，只佔整體約35%。新冠肆虐的去年頭幾個月，超過50%銀行卡付款都是非接觸式了。當局亦鼓勵民眾這樣做，有支付服務供應商還提供限時免收服務費，鼓勵更多商業零售夥伴採用流動支付。

總而言之，疫下愈來愈多德國人選擇在連鎖超市以及加油站，付款時以非接觸式「嘟」一下搞掂。一個讓德國人脫離現金支付的理想，其實之前不少人和公司都為之努力，卻始終失敗，沒想到被一個病毒輕易做到了。所以有個笑話說，是誰推動一家公司數碼轉型？CEO？不是；CFO？亦不是；CTO？也不是，是COVID-19。世事諷刺何其多，希特拉生前從未賣出一幅值錢畫作，二戰結束以及他死後，作品曾賣出逾10萬歐元，甚至贋品都賣錢，歷史有時確實很奇妙。