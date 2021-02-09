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善用實習計劃 吸納生命科技新血

評論版 2021/02/09

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許多創科產業的發展核心，都是以人為本。換言之，資金固然重要，人海戰術更是關鍵。我們需要有人去發現問題，然後尋找解決方案，再落實執行，過程中很需要具野性思維（wild thinking）的新一代作助力。

解決問題需野性思維 新一代助力

筆者經營的是基因檢測公司，在過去1年疫情之下，聘請了多位實習生，當中3位更是香港生命科技青年會夏季實習計劃的參加者。筆者欣賞此實習計劃是一項傳承計劃，不僅啟迪大學生成長、助生命科技業界培育新血，還根據公司業務及學生需求作配對，為就讀相關科目的學生提供寶貴機會，同時為參與公司分擔人力資源成本。

很多人覺得，加入基因檢測公司就理應在實驗室實習，但我們卻會按同學意願，為他們創造項目職位。曾有生物科技背景的學生想做編程、想做項目管理，甚至做會計，我們都一一安排，因為我們深信，每個範疇都有助培育未來。我們不指令學生要做甚麼，而是給予他們自由度去決定做甚麼，其後再把服務產品帶去市場，讓他們直接獲得真實用家的回饋。這種自行摸索解決方案的訓練，對未來新經濟尤為重要。

港創科專才 多缺冒險精神

香港一向不缺創科專才，可惜不少都缺乏冒險精神，這或許跟傳統精英教學制度下，大家都慣於跟隨評分標準行事有關。然而，要成為一個企業家，無先例可循，需要自創一套評分標準，這對本地年輕人無疑是一大挑戰。

筆者建議，給他們多分享企業家的真實故事，要讓他們知道，過程中必經歷屢試屢敗，但不要因而失去熱誠，在創科路上成功的人，往往未必是最優秀的一群，而是能堅持到最後的人。

許多創科產業的發展核心，都是以人為本，資金固然重要，人海戰術更是關鍵。（新華社資料圖片）

撰文 : 施明耀 善覓有限公司行政總裁

欄名 : 評論

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