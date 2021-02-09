加大力度抗疫 冀牛年走出陰霾

由1月尾開始，政府已陸續進行高達20場的圍封行動，遍布港九新界，除了首階段佐敦區圍封長達48小時以外，最近的行動已縮短至晚7朝7；最初在佐敦被封區域動用3,000人手進行封區，強檢10,000名受影響人士，商戶及其客人亦不能離開指定區域，造成混亂，到最近動用的人手較以往少，進程亦較流暢。

誠言，每次圍封行動必定會對當區居民造成不便，亦有不少聲音認為，由於最近數次行動找出的確診個案數字實在少之又少，質疑圍封行動的成效；亦有街坊覺得，是次行動影響居民日常作息，造成滋擾。但疫症當前，香港最重要的任務是盡早為疫情清零，以往政府的控疫方式較鬆散、有漏洞，雖然社交距離得以保住疫症不至失控，但亦未能平息第四波疫情，故此政府現時收緊控疫方式，值得支持。

政府的最新標準，是如住戶有1宗確診個案，則全幢大廈需要強制檢測，如工作場所有2名以上患者確診，該場所便需強制檢測，環境樣本、樓宇質素、個案分布、居住環境等，亦是政府一籃子考慮進行圍封強制檢測的因素。現時圍封行動所檢測到的陽性個案不多，20,000多人檢測中只有15宗個案，但比率仍較早前全民自願病毒檢測所找到的陽性個案比例為高，加上現時檢測行動較為早期，有機會錯過仍在潛伏期的隱性個案。

圍封行動微調 免漏假陰性個案

故此，每次行動的確有需要稍為微調，根據個案分布的狀況及環境數據，可酌量為一些較高危的單位住客，數天後再進行檢測，避免出現假陰性的狀況，被邀進行強制檢測的人士強烈建議安裝「安心出行」應用程式，好讓自己及政府當局能更確切進行追蹤。

在圍封強檢行動中，除了要盡量為區域內所有居民進行追蹤及檢測，亦應為環境樣本呈陽性的高危地方作深層消毒，以及通知屋苑業主立案法團和區議員等，跟進由污水及喉管所引發的環境播毒根源，減少將來感染住客的機會。全港有多達5,300幢「三無」大廈，其中油尖旺和深水埗已分別有高達500、600座，這些大廈日久失修、劏房林立，污水喉管胡亂接駁及洩漏比比皆是，成為播毒溫床，加上有一部分居民是少數族裔人士，對新冠病毒感染認識不多，語言不通及文化差距亦令疫情在少數族裔中傳播較嚴重，就算進行圍封強檢後，播毒風險仍然存在，故此政府必須痛定思痛，盡快增撥資源及協助「三無」大廈，改善喉管及其洩毒風險，責無旁貸。

污水檢測 助尋隱形傳播者

要力爭清零，找出社區中的隱性傳播者是一項重要工作，由香港大學團隊研究的污水檢測方法，已成功在彩雲邨及佐敦檢測區域發現隱性傳播者，如該科技能在公共地方廣泛使用，配合遙距控制採樣，將有助找出隱性傳播的數據，協助專家團隊及政府當局控制疫情。

雖然污水檢測方法有其局限性，採樣的地方亦有一定限制，樣本數據亦不能斷定該區患者播毒的時間，加上公共地方人流閒雜，陽性結果對追蹤病毒意義不大，但如在一些住宅區域、學校、商場等作定點及定期污水檢測，則能有效為該場所進行清場、消毒及清潔。政府應增撥資源，為定點定期污水檢測進行可行性研究，統籌私營化驗所、建築公司及物業管理團隊為各大型屋苑作試點及適度擴大其服務。

香港抗疫已1年多，最近政府加大力度抗疫，第四波疫情已稍為壓制，希望透過各樣的升級抗疫檢測，能令香港在牛年盡快走出疫情陰霾。（文章只代表個人立場）

▲ 每次圍封行動有需要稍為微調，根據個案分布及環境數據，可酌量為一些較高危的單位住客，數天後再檢測，避免出現假陰性的狀況。（資料圖片）