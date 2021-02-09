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iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款

行政人員版 2021/02/09

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蘋果（Apple）去年分別推出兩部細屏幕手機，入門級第2代iPhone SE及5G機iPhone 12 mini，不過兩者銷量表現似乎截然不同。近日多份報告均指iPhone 12 mini因需求疲軟即

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欄名 : 科技新知

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