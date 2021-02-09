Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 行政人員版 2021/02/09 分享： 為了提升用家使用Google Drive的體驗，Google日前在其企業Blog上宣布，計劃將Windows 10的Google Drive應用程式替換為新版的統一應用程式Google Drive ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 今日 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV 2021/02/08 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 2021/02/08 Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 2021/02/05 Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 社交平台Parler CEO上月遭解僱 2021/02/05 社交平台Parler CEO上月遭解僱 商業 科技行業 創新科技及應用 IT技術 Google Google Drive USB Google Photos 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入