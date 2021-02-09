全球最年輕軟件工程師 男童6歲時獲IBM認證

【本報訊】在6歲的時候，多數孩子都沉浸於玩具、電玩世界。英國有名印度裔男童，在6歲時獲得IBM的Python和AI的多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。

來自英國的印度裔男童

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