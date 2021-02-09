全球最年輕軟件工程師 男童6歲時獲IBM認證 行政人員版 2021/02/09 分享： 【本報訊】在6歲的時候，多數孩子都沉浸於玩具、電玩世界。英國有名印度裔男童，在6歲時獲得IBM的Python和AI的多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。 來自英國的印度裔男童 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 加國今年10大職位 客服代表疫下需求增 2021/02/08 加國今年10大職位 客服代表疫下需求增 亞馬遜CEO接班人 身家至少31億 2021/02/05 亞馬遜CEO接班人 身家至少31億 亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格 2021/02/04 亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格 全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年 2021/02/03 全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 2021/02/02 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 科技行業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 英國 軟件 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入