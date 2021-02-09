美「沒災難的競爭」遏華 中國藉國際互利反制

美國總統拜登上台逾兩周，中美領導人遲遲未通電話，美方官員更頻頻出招放話，相信正在為未來4年美中關係布局，落實其標榜以國際規則加劇競爭，卻避免衝突的對華新政策。中國在新形勢下，更須沉着、有理有節應對，除廣交朋友，爭取他們不選邊站，更要發揚進取精神，力圖自身建設強大，便可促進及倒逼美國加強合作。

華內建雙循環 交朋友破圍堵

拜登在接受傳媒專訪時，就至今仍未跟中國國家主席習近平通話解釋，強調不是不對話，只是暫未有適合契機，並指美中沒必要發生衝突，但競爭將變得更激烈，他不會以特朗普式手法處理美中關係，而是聚焦國際規則。

這意味拜登不急於與習近平接觸，一來他忙於處理內政，尤其是如何盡快控疫和提振經濟；二來從美國國務卿布林肯與中共政治局委員楊潔篪通話，各自表述，反映雙方存在嚴重分歧，與其習拜電話沒成果，倒不如暫時不對話。

事實上，從拜登言語間，可見其外交團隊正尋求結合競爭與外交接觸的對華政策，如拜登國安顧問蘇利文早前在《外交事務》撰文，闡釋未來美中關係時，便以「沒有災難的競爭」（Competition Without Catastrophe）為題，認為中美既競爭又共存，尋求結合競爭與接觸，令雙邊對抗關係不會滑向衝突，關鍵是競爭講求回歸國際規則，而非胡搞蠻纏式對抗。

拜登上任後便不斷致電歐亞盟友，又即時重返國際組織和重新履行國際條約，並不斷批評中國在保護知識產權、開放市場不力，又質疑處理香港、新疆和西藏人權問題，希望爭取更多盟友認同，力圖重建美國的世界領導地位。

華供疫苗解困 有別西方囤積

面對美國不斷出招，中國駐美大使崔天凱強調，言辭示強或手段強硬都非有效的外交政策，美國需要彰顯相互尊重，展現誠意和善意。而中國務必要沉着應對，正如本欄日前提出，「鬥智不鬥狠」，對內應積極構建雙循環，科技自立更生，並積極參與國際科技標準制定，在國際規則上爭取更大話語權，從而增加與美國周旋的底氣。

對外則要廣交朋友，尤其當前全球新冠疫苗供不應求，連德國和法國也對中國疫苗持開放態度，中國更應當仁不讓，在產能充裕下，向發展中國家和發達國家提供方便，解疫苗短缺燃眉之急，與美國及西方搶購囤積疫苗、禁止出口形成鮮明對比，中國正好借助「疫苗外交」，反映西方有些國家滿口人權、支援弱勢社群，但在利益當前，卻自私自利，不理他人死活，讓更多國家認真思考誰是救急扶危的真正朋友。中國同時要積極加大開放力度，透過經濟民生上合作，互利共贏，爭取朋友，促使他們不要選邊站。

全國政協委員、前北京外交官員周力指出，遏制中國崛起是美國朝野共識，中國人不應對拜登存有幻想，應堅持底綫思維，並做好繼續承受美國巨大壓力的準備，在對外工作中努力發揚進取精神，透過促進互利互助，反可倒逼美國合作。

責任編輯：黃鑠安