立春剛到，按廿四氣節而言，已踏入新的一年並第一個節氣。新年喜氣洋洋，親友們總喜歡團聚一起大快朵頤，但當前疫情陰影揮之未去，大多數人只好在家作小組團聚進餐。無論如何，新年較平日總會多吃一點油膩食物，煎糕、芋蝦、油角或豬手豉油雞等肉類。

傳統中醫營養有云「五穀為養、五果為助」，健康飲食要以多元化的榖類產品為主，再配合各式蔬果補充營養。進食太多肥膩煎炸食物，反之大大加重消化系統負荷，產生胃腹脹滿，便秘、腹瀉，頓時餓不思食，腸胃失常。以下將介紹一些居家保健湯水，預防或紓緩症狀，會有一定療效：

（一）麥芽穀芽山楂淮山茶：成分是每種藥材各3錢、淮山5錢、清水600毫升，煎煮半小時後飲用。麥芽穀芽功能能針對穀物類食物食滯，山楂針對肉食消食化滯，淮山健脾益氣，補益脾胃功能。本方適合明顯脾胃停積者，伴胃脹大便秘結症狀。

（二）白蘿蔔陳皮鴨腎湯：白蘿蔔一根、陳皮一角、鴨腎一個、清水600毫升。陳皮浸透去瓤，鴨腎清水浸過夜浸透，所有材料煲煮1小時後食用。白蘿蔔消食化滯，陳皮行氣化濕，鴨腎化滯健胃。適合略有腸胃積滯，以食療恢復消化功能。

（三）神曲萊菔子陳皮茶：神曲3錢、萊菔子3錢壓碎、陳皮一角，材料放入茶袋，滾熱開水200毫升焗15分鐘後飲用。神曲消食化滯，萊菔子為白蘿蔔籽，化滯祛濕，陳皮行氣。適用於腸胃輕微不適者，或作日常保健預防腸胃食積。

若小朋友食滯，但不想過度服用藥物，除可飲用白蘿蔔陳皮湯外，亦可按摩胃脘穴位，其位置於胸骨下末端，與肚臍連綫二分之一交界處，以薄荷膏或豆蔻油順時針方向輕柔，早晚各一次。

孕婦或食滯症狀纏擾1星期以上者，建議向家庭中醫師或醫生查詢以作進一步檢查及治理。在這裏，順祝各位讀者新年快樂，身體健康，牛年萬事勝意。

▲ 新年食滯怎辦？