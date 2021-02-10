愛情的煩惱，無非我愛你但你唔愛我，又或你愛我但我唔愛你，愛情無得強求無得迫，兩個人能夠持續地做到我夠愛你而你又夠愛我，不多不少剛剛好，是幾生修來的安排和緣份。若彼此沒有這種緣份，不關對錯，明顯並非真命天子而已。愈早悟道，愈能把不對的人看得雲淡清風，騰出位置給命定那位。因此，聽到誰跟誰分了手，我從不評論，緣份之事，外人難說，只要分手處理過程中，盡量做到最小傷害便是。

上周，舊生P來電報喜要結婚了，我隔空也感受到他的喜悅。猶記他在大學畢業前趕交論文之際，突然被女友狠飛，畢業前失戀，跑來坐在我辦公室雙眼放空不發一言，人瘦了幾個圈，面頰凹到皮包骨，哭着跟我說：「為了這段關係，我投放了很多感情！」

很多時，人捨不得放手一段明知已凋謝的愛情，源於sunk cost fallacy（沉沒成本謬誤，人們在決定是否去做一件事時，不是看這件事情對自己現在或將來的益效，而是看過去已在這件事上付出了多少。投資愈大，愈不想浪費所付出的，而忽略了考慮壯士斷臂後有更美好將來的機會率）。這種沉沒成本謬誤會產生不甘心的心理，令人不願放手。談戀愛有時如買股票，面對一場不對，甚至爛愛情，就如手揸一手爛股，已擺明是sunk cost（沉沒成本）無疑，若死揸不放，只是在增加自己的opportunity cost（機會成本，意即為了現行選擇而放棄或犧牲有機會遇到更好的人或事或好股之代價），是把往後可以有更美好、更快樂、更豐盛或更適合自己的人生延遲了。所以，我對P說：「不要往sunk cost鑽牛角尖，愈不放手，真正對的人愈不能出現。」當時，他聽得茫然。

數年後的今天，P興高采烈地告知，要跟新女友結婚了，兩人情投意合，我替他高興之餘，亦跟他笑談往事：「還記得那次你失戀時，哭得死去活來嗎？」他開朗地笑說：「早已把sunk cost忘記。」我倆大笑。把不對的人盡快放下和放低，才能在燈火闌珊處，看到那個對的人。