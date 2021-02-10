叫我「Netherlands」 荷蘭「換衫」挑戰英格蘭

近日一則有關荷蘭的新聞吸引我，說歐盟委員會一度否認荷蘭是獲認可生產牛津及阿斯利康（Astrazeneca）新冠疫苗的國家之一。話說阿斯利康的協議中提到歐洲有4個生產地點：一個在比利時，兩個在英國，第四個地點寫成I\IL。有歐盟官員向記者表示，前面的I代表意大利，而後面的IL代表愛爾蘭，均是縮寫。然而實情是，協議的顯示出錯，正確的寫法是NL，而不是I\IL，是N不是I\I。NL，是Netherlands（尼德蘭），亦即是荷蘭的英文縮寫，或者叫國家地區代碼。

有關官員的所謂解釋亦有問題，如果是意大利，代碼亦不是I，而是IT，愛爾蘭亦非IL，是IE；補充一句英國不是UK，而是GB（Great Britain），香港就是HK。

換言之，荷蘭的確是協議中獲認可生產牛津及阿斯利康疫苗的歐盟國家。知道這一事實，根據生效不久的歐洲疫苗出口機制，有關部門便有責任向荷蘭生產商了解疫苗情況，有沒有從荷蘭出口到非歐盟國家？因為機制禁止公司未經允許出口疫苗，亦必須報告所有出口。

歐盟因何近日實施疫苗出口機制呢？源於阿斯利康生產疫苗的原料之一短缺，阿斯利康將生產重點放在例如英國的生產基地，未來幾個月歐盟收到的疫苗數量，將比之前預期的少得多。歐盟成員國包括荷蘭，惟有嚴格控制境內生產商的疫苗量，防止疫苗從歐盟流向非歐盟國家，包括英國。英國脫歐後，英國和荷蘭這個「老敵人」便要再較勁了。

荷蘭以Netherlands為國名 設計新logo

不知大家還有沒有印象，去年初有新聞說，從2020年1月起，Holland（荷蘭）將統一以Netherlands（尼德蘭）作為國名，還設計了新的「NL」logo再出發。英文會改，但中文仍然可叫荷蘭，這個舉動相當於不再使用外號，皆因Netherlands（Kingdom of the Netherlands）是正式國名，Holland只是歷史遺留的非正式稱呼。

Holland在該國只是兩個省，北方叫North Holland，南方叫South Holland，實力比其他省份強。幾百年來，Holland一直是Netherlands全國政治、經濟及文化等發達地區，首都Amsterdam（阿姆斯特丹），港口Rotterdam（鹿特丹），以及The Hague（海牙）都在Holland。不難明白，這個國家為何被叫荷蘭。

荷蘭人今天經常被讚幸福指數高，歷史上卻曾是海洋強國，國際地位相當高，亦是其中一個最早和中國打交道的歐洲國家。當時荷蘭人差不多代表洋人，或許由於部分荷蘭人毛髮偏紅的關係，被叫做「紅毛」或「紅毛鬼」，後來洋人引進的例如水泥，廣東人叫「紅毛泥」。據從事粵語保育及傳承的本港出版人梁振輝研究指出，當年但凡從荷蘭引入的東西，也冠以「荷蘭」二字，如汽水叫「荷蘭水」、汽水蓋叫「荷蘭水蓋」，回歸前港英政府授勳，勳章亦被戲稱為「荷蘭水蓋」，還有豌豆叫「荷蘭豆」。

話說17世紀曾佔據台灣的荷蘭人，把「荷蘭豆」引入台灣，價格比當地一般蔬菜高，有得食「荷蘭豆」的可算「巴閉」，有些人自恃有能力吃「荷蘭豆」而「巴巴閉」，旁人看得不是味兒，有人便譏諷說：「那吃荷蘭豆來個飽死罷！」民間流傳的這一句，在上世紀中的香港，變成一句佻皮話用來表達不屑：「飽死荷蘭豆！」

除了Holland，Netherlands，還有一個稱謂Dutch，可解作荷蘭話。Dutch和德語（Deutsch）有近親關係，都屬於日耳曼語系（Germanic languages），荷蘭人和德國人同屬日耳曼人分支。Dutch還可作為形容詞，描述與荷蘭相關的事物，這個字亦折射出英荷兩個曾經的殖民大國之間怨恨。

荷蘭和英國只隔着一個北海（North Sea），幾百年來在貿易、經濟等交流往來都很頻繁，不和亦出現，17世紀就發生一系列英荷戰爭競逐海洋霸權。或者因為「一山不能藏二虎」，又也許打交道太多，尤其做生意時大家斤斤計較，了解加深了。在英語中，和Dutch相關的語句，都帶有明顯負面含義，衍生許多關於Dutch的俚語，原意皆輕蔑荷蘭人。例如：Dutch courage，指的是喝醉酒之後膽量大了，double Dutch代表胡說八道。Go Dutch或吃一頓飯Dutch treat，就是指埋單時「AA制」，源於諷刺荷蘭人孤寒、小氣。「AA」制有不同演繹解釋，可以是「Algebraic Average」（代數平均），或「Arithmetic Average」（算術平均），「All Average」又通，「All Apart」亦可，總之各不相欠。

還有一個「Acting Appointment」，意思是「約定行為」，16、17世紀時荷蘭和威尼斯海上貿易發達，奔波各地的商人，在商言商各不吃虧，吃過飯彼此分攤也是合理的商人行為，但卻被具敵意的大英子民「搞鬼」。

英國脫歐 阿姆斯特丹趁機爭IPO

今天隨着英國脫歐，倫敦和阿姆斯特丹正開打新一場戰役--爭奪IPO市場。波蘭包裹儲物櫃供應商InPost近期選擇在阿姆斯特丹上市，有迹象顯示倫敦可能在脫歐後逐步失去金融樞紐地位。一些公司公開集資可能傾向歐盟市場，認為股票可能更活躍，亦對阿姆斯特丹泛歐交易所（Euronext Amsterdam）的證券交易能力有信心。

據提供內容分析和技術的平台Dealogic數據顯示，泛歐交易所去年僅進行2次IPO，遠遠落後倫敦的36次。過去倫敦或許是上市首選地，但英國脫歐加速了阿姆斯特丹的發展，有潛質吸引愈來愈多IPO，包括來自中東歐國家，自動找上倫敦的傳統悄悄在變。

有人說英國人很「紳士」，我覺得他們有時使出的乃是「高檔一點的陰濕」，例如將對其他國家的輕蔑化為英語一部分，流傳後世，世人渾然不覺地天天在沿用。除了嘲笑荷蘭人，他們也嘲笑另一大敵法國人，例如把法國人與「性墮落」連繫一起，French letter並不是解作法國信件，而是保險套。法蘭西人也不好惹，把保險套稱作English cap（英國帽），此乃英法數百年恩怨又一小小縮影。所以說，英國人不滿荷蘭人，又看不起法國人，也顧忌德國人，怎麼會甘於長期逗留在歐盟？