股票印花稅加與減 需留意潛在影響

新一份財政預算案即將出爐，有學者及立法會議員建議提高股票印花稅稅率，以即時增加政府收入。到底甚麼是股票印花稅？調整有關稅項，會對香港帶來甚麼影響？

金融交易稅 被指是「雙刃劍」

股票印花稅是股票轉讓時所須繳付的稅項，以香港為例，買賣雙方須在股票轉讓時，分別繳納交易金額的0.1%，作為股票印花稅（不足1元亦作1元計算）。

股票印花稅屬於金融交易稅（Financial Transactions Tax，FTT）的一種，而FTT是針對金融交易徵收的稅種。經濟學家凱因斯在其著作《就業、利息與貨幣的一般理論》中指出，當投資者購買投資產品時，若將希望寄託在資產價格上升，而不是產品的預期收益率，便牽涉投機，而當投機活動主導投資市場，風險便會增加。他認為，高昂的經紀費用和巨額的轉讓稅，能有效削弱市場的流動性，撇除大量投機性的交易，故建議政府對一切資本交易徵收重稅。

FTT在國際間一直廣受討論，支持者認為，徵收這類稅項能達到能者多付的目的，並能阻止無生產力的高頻交易，減低價格波動。高頻交易是指在極短時間內，利用電腦系統搭配演算法，進行非常快速的證券交易，雖然每一宗交易的回報通常很低，但是獲利穩定，只要交易量夠多，便能集腋成裘。但有人認為，演算法執行的「交易策略」，可能「有失正當公平」，例如透過一連串的下單交易，可能引發市場價格急升或暴跌，而徵收FTT則可令高頻且高槓桿比率的交易成本大大提高，故FTT的支持者相信，徵收FTT能減少高頻交易，抑制過度投機的行為，亦可為政府增加稅收，並為公共開支籌集資金，使金融業對公共財政的貢獻更加合理。

反對者質疑 削金融市場競爭力

不過，亦有反對者質疑FTT的實際效果。國立台灣大學財務金融學系暨研究所專任教授胡星陽曾對香港、日本、韓國、台灣等亞洲市場，進行14次調整金融交易稅率的研究，發現提高稅率會降低股票價格，但對市場波動性和市場成交量沒有明顯影響。由此可見，金融交易稅即使提高了交易成本，也未必能降低市場波動。

此外，有銀行業界指出，若果FTT只在部分國家和地區實施，原本在徵稅地區金融市場上進行的交易，或會轉移到非徵稅地區，甚至令不活躍、利潤率低於稅率的交易品種消失，削弱開徵稅項地區金融市場的競爭力。

回到香港，近日因新一份財政預算案公布在即，有學者及立法會議員相繼提出，可透過提高股票印花稅稅率，為政府提供即時收入，令應否調整股票印花稅的議題再次受到關注。

正如FTT的原意，支持增加股票印花稅稅率的一方認為，此舉符合「能者多付」的原則，同時能達至增加稅收的目的。香港中文大學經濟學系副教授莊太量預計，若將稅項由現時0.1%調升至0.2%，政府每年可增加至少500億元收入，又認為股票印花稅不會對一般市民造成太大影響，輕微上調稅率不會影響投資者意慾，是最有效即時增加政府收入的方法。

然而，反對方案的立法會金融服務界議員張華峰則擔心，調高印花稅將增加衍生交易的成本，減少對冲交易，加上目前中國內地的稅率較低，而其他國家如美國更沒有印花稅，提高稅率或令投資者轉至其他市場，削弱本港市場競爭力。

印花稅成本高 或抑中小型股流通

此外，過往有金融業界人士分析，若印花稅成本持續高企，程式交易將繼續忽略市值較低的中小型股，導致這類股票的流通量偏低。根據這種分析，股票印花稅率高企，受苦的將不只是中小型的上市企業，就連持有這類股票的散戶，也會難以套現，或令部分散戶轉投其他股票市場。

而對一些進行大額買賣的投資者來說，影響可能更大，例如在2019年，因應港股市況波動，曾有一些小型基金轉投美國市場，買賣港股美國預託證券，投資者學會主席譚紹興當時分析，原因可能是美國並無收取股票印花稅，只需支付一個劃一收費，即可「全包宴」任買，交易成本只需香港約十分之一。由此可見，一旦市場產生波動，大額投資者會選擇轉換市場，若加上稅率上調，成本增加，或加大他們轉換市場的誘因。

在新冠疫情影響下，今年政府錄得3,000億元財政赤字，財政司司長更預計，下一個財政年度將繼續出現財赤，庫房確有「乾塘」危機。增加股票印花稅無疑是開源方法之一，但政府亦需要留意不同持份者的意見，以及改變的潛在影響，為維持香港長遠競爭力，作出明智的決定。

▲ 增加股票印花稅是開源方法之一，但政府亦需要留意不同持份者的意見，以及改變的潛在影響。（資料圖片）