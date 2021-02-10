疫下改變消費 二手買賣過新春

疫下經濟不景，加上大眾環保意識日增，令英國年輕世代時下盛行交換衣物代替購買新衣。Z世代可謂疫下推動二手市場的生力軍，反映消費者愈趨重視優化消費習慣，減少不必要的支出與浪費。

崇尚「道德時尚」 Z世代成主力

外國不少地方都有所謂clothes swapping（交換衣物），即大眾在網上約好交換並穿着對方的衣物，代替購買新衣。據Censuswide調查顯示，英國一半的千禧世代（25至30歲）與Z世代（16至24歲），去年比前年更多穿着交換衣物，Z世代當中更有1/5屬於網上的衣物交換群組，社交媒體上使用標籤#clothesswap的內容，在去年第二季度亦比前年同期大增47%。

二手電商ThredUP 2020報告指，疫情改變消費者習慣、加上零售商轉型，令全球二手市場規模在未來5年內增至640億美元（約4,961億港元），又指Z世代比前一輩更傾向使用二手貨，是推動二手市場增長的主力，因為他們崇尚「道德時尚」，支持對地球的永續發展。

外國零售商 紛推二手貨品買賣

外國大型零售商疫下紛轉型，迎合新一代消費者的喜好，例如高檔百貨Nordstrom去年1月已新推回收及專賣二手衣物的生意，就連宜家家居（IKEA）亦首次推出二手家具快閃店，此類店鋪只賣維修過的二手家具產品。中國內地的奢侈品網上服務平台包大師，也未受疫情衝擊，其業務複合增長率在疫下達400%。

此類情況一樣有見於本港，二手交易平台Carousell報告顯示，港人在去年2至6月期間透過平台出售物品幫補收入，平均賺取了4,400元，比前年多近19%，售賣貨品以女性時裝及電子產品為主。

本港疫下更有年輕人成功創業，主打二手服裝市場，例如在九龍灣的「a break 93」，便從日本的「斷捨離」文化取得靈感，冀改變港人消費習慣。

藉歲末大掃除 學會「斷捨離」

衣物是港人購買最多的商品之一，更是浪費的一大來源。綠色和平早年一份名為《港人網購行為及心態調查》的報告顯示，港人經常在網購時「中伏」，78%會因浪費產生負面情緒，但55%表示因價錢便宜而會繼續網購。港人每年會買約18件衣物，每4件就有1件穿着不足2次便被丟棄，4成人平均穿着每件衣物不會超過5次。

即使是外國有見的交換衣物平台，也可在本港找到，例如免費交換平台JupYeah執嘢，該平台更為想回收舊衣的人士提供上門回收服務。疫下要節衣縮食，加上新春將至，港人何不考慮在二手平台上販賣，並根據需要購買合心水的二手衣物？

▲ 疫下經濟不景，令部分人的消費習慣改變，轉向在二手平台買賣貨品。（資料圖片）