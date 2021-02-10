大灣區就業計劃 助港青實踐意願

香港政府近日公布，推出「大灣區青年就業計劃」（下稱計劃），為內地和香港均有業務的企業，聘請本地大學畢業生到大灣區城市工作，提供薪金補貼，名額2,000個，當中為創科而設的職位約700個。MWYO在去年5月發布《香港青年在大灣區就業的可能性及政策建議》報告，曾提及薪金差距會令有興趣往大灣區就業的香港青年卻步，故此筆者認為，計劃應可鼓勵他們去實踐意願。

事實上，多年來不少人批評香港產業結構狹窄，不適合港青發展，現在有了大灣區的廣闊空間，包括創新科技業、重工業、化學工業、漁農業、文化創意產業等，是否真能為港青創造更多元的就業機會？大家拭目以待。

計劃薪金 較港畢業生起薪點高

計劃下，獲聘港青將會有不低於1.8萬元（港元，下同）的月薪，香港政府會發給企業每人每月1萬元的補貼，為期最長18個月。根據去年浸會大學調查發現，本地大學畢業生不同行業的平均起薪點，在1.4萬元和1.7萬元之間，而廣東省大學畢業生的平均起薪點在5,600元和7,100元之間，可見計劃提供的薪金，遠高於內地就業市場應屆畢業生普遍起薪點，亦略高於香港起薪點。因此，對於憂慮兩地薪金差距的港青來說，計劃別具吸引力。再者，最近失業率高企，或可吸引一些遇到就業困難的合資格港青參加計劃。

計劃也有考慮到勞工保障和居住問題。參加企業須在香港按照香港法例聘請港青，故參加港青受到香港勞工法例保障。同時，香港政府鼓勵參加企業盡力協助安排內地住宿，所以預料部分參加港青可租住價格合理的住所。當然，如果計劃規定企業直接提供住宿，更可省卻他們在工作地點附近搜索租房的不便。

可是，對於參加者在繳稅和社保方面的安排，香港政府仍未有清晰說法。根據負責計劃的秘書處，港人於內地工作，一般而言須按照兩地相關稅法處理稅務問題，至於參加者須繳納的稅項如何計算，則仍未有清楚說明。值得留意的是，廣東省政府為當地工作的港澳居民提供稅務優惠：在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才的合資格港澳居民，繳交內地個人所得稅，實際上最多只須繳付15%稅率。

港府宜澄清 參加者稅務安排

就稅務優惠方面，勞工處發言人指，個別人士是否享有優惠，需視乎其個別情況，說法仍較含糊。就此，香港政府宜清楚說明：一，計劃參加者須按哪地稅制繳稅、二，稅額如何計算、三，是否符合稅務優惠的資格、四，是否須繳付俗稱「五險一金」的內地社保費用。

另外，不熟悉內地生活，會是港青面對的一大問題。除了由僱主提供協助外，計劃網站宜提供生活資訊。原本筆者在去年發布的報告，建議粵港澳大灣區發展辦公室（下稱發展辦公室）管理網站，但現得悉由勞工處和創新及科技局統籌，故建議由後者負責。

網頁設計應從青年角度出發，以扼要和生動的方式展示資訊，更可邀請過來人分享經歷和心得，並經常更新和宣傳網站內容，以及運用社交媒體推廣。香港政府與大灣區各市政府也可協商，在政府服務綜合中心設立辦公室或櫃台，派員為港人提供諮詢服務，包括處理涉及當地政府部門的工作、在銀行設立戶口等，並將有關服務電子化，讓參加港青可隨時透過手機查詢和處理事項，便利他們的生活安排。

筆者將在下一篇系列文章分析青年長遠大灣區就業的考慮，以及當局可如何延續計劃的成效，和推行有關評估機制。

▲ 「大灣區青年就業計劃」下，獲聘港青月薪將不低於1.8萬港元，亦略高於香港應屆畢業生起薪點。（資料圖片）