YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 行政人員版 2021/02/10 分享： 據外電最新報道，YouTube正試驗一新功能按鍵，方便用戶製作15秒的音樂短片，影片風格與TikTok相類似。 報道指，該新功能按鍵「Create」（建立）會出現在選定的音樂視頻下，讓用戶在無需離開當前 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 今日 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 2021/02/09 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 2021/02/09 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV 2021/02/08 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 2021/02/08 Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 YouTube 鏡頭 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入