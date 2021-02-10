  • 17°C
香港時間 : 2021210日 (三) 02:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片

行政人員版 2021/02/10

分享：

據外電最新報道，YouTube正試驗一新功能按鍵，方便用戶製作15秒的音樂短片，影片風格與TikTok相類似。

報道指，該新功能按鍵「Create」（建立）會出現在選定的音樂視頻下，讓用戶在無需離開當前

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Barcode Scanner 更新後變惡意軟件
今日
Barcode Scanner 更新後變惡意軟件
Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式
2021/02/09
Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式
iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款
2021/02/09
iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款
YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV
2021/02/08
YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV
Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億
2021/02/08
Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億
YouTube 鏡頭

上一篇文章

三星Galaxy Book Flex2 5G 設S Pen及1300萬像素鏡頭

下一篇文章

Barcode Scanner 更新後變惡意軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？