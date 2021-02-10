YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片

據外電最新報道，YouTube正試驗一新功能按鍵，方便用戶製作15秒的音樂短片，影片風格與TikTok相類似。

報道指，該新功能按鍵「Create」（建立）會出現在選定的音樂視頻下，讓用戶在無需離開當前

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