Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 行政人員版 2021/02/10 分享： 二維碼（QR code）購物近年在全球普及，惟近日外國資訊安全公司Malwarebytes公布，在Google Play商店下載超過1,000萬次、由Lavabird Ldt開發的QR掃描器「 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 今日 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 2021/02/09 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 2021/02/09 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV 2021/02/08 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 2021/02/08 Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 軟件 QR Code Google Play 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入