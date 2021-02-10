澳門打疫苗有保障 港建安全網莫再遲

澳門特首賀一誠昨天牽頭打新冠疫苗，當地接種計劃的進度和保障，均把香港完全比下去。澳門上月已表示承擔兩劑疫苗連保險費成本約500元，前日再公布最高賠償達100萬元，相反港府至今仍沒法提供任何保障細節。新冠疫苗全屬緊急上市，副作用補償充分與否，勢主導民眾是否安心接種，左右抗疫成效，港府要從速反思官方應築起多大的安全網，不要再歎慢板。

港下月起打針 賠償細節欠奉

澳門上周六接獲10萬劑中國國藥疫苗，前天即接受預約，昨起為優先群組注射，賀一誠率先跟同僚打針示範，行動迅速。按照澳門替市民所購保險，身故或完全及永久傷殘者，最高可賠100萬。

不僅澳門，亞洲多國均已公布不同的副作用保障機制。新加坡有兩大後盾，政府將提供最多22.5萬坡元（約131萬港元）身故殘疾賠償，承辦國民醫保的私人保險商則負責併發症醫療；印度則成功堅持要求生產商在每張疫苗接種確認書，承諾全責理賠。

新冠疫苗整體安全，BioNTech針劑僅約0.6%機會有嚴重副作用，各國爭分奪秒築起不同安全網，只防掛萬漏一，惟特首林鄭月娥昨天談及官方疫苗保障基金時，細節仍付之闕如。本港預定下月開始疫苗接種，已推展大型電視宣傳，卻依然無法詳談賠償保障，如哪種程度的臉癱可以索償，要取信市民可謂事倍功半。

澳門政府直接接洽私營險商，由精算師按已知風險和既有機制定價，再從資金池理賠，公眾無論是否成功索償，理應很快收到結果，官方未來大概亦毋須再注資包底。

星夥險商賠償 印促藥廠問責

新加坡和香港的醫療體制有異，醫療保險較難直接比較，但當地全部7間險商上月一致同意，自費投保全國醫保第二層「私人綜合健保計劃」（通稱IP）的人士，一旦因新冠疫苗副作用入院，全可獲覆蓋，冀鼓勵公眾響應政府號召打疫苗。

港府可斟酌應否出於公眾健康考量擔起更主動角色，介入自由營運的自願醫保計劃，促請本地險商仿效星洲，擴大保險覆蓋面，協助提升接種率。

港府現以公帑成立保障基金一力應對新冠疫苗索償，跟日本相仿，但美國主責相關賠償的計劃往績嚇人，過去10年每月最多僅處理5宗申索，更多達9成拒賠。官僚繁文縟節，港人早深有所感，倘法庭亦從嚴從緊審訊或仲裁罕見和嚴重不良反應，恐如美國一樣費時失事，故港府亟需釐清，會否直接利用基金補償索償失敗的市民。

新冠病毒去年來勢洶洶，隨即席捲全球，不論意識形態，各國政府均比慣常遠更積極地撑經濟和保就業。新冠疫苗得以極速應市，本身亦多得各地醫療監管機構破例降低門檻兼讓藥廠合理免責，但疫苗最終能否促成群體免疫，始終視乎公眾信任度，港府不可再拖沓半刻，必須盡快公布副作用保障細節，釋除所有疑慮，且審慎考慮與一眾險商洽談，攜手加大安全網。

責任編輯：陳楚源