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挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起

副刊版 2021/02/11

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近年各酒店推出Staycation的package，位於馬灣的挪亞方舟度假酒店亦推出「單車樂悠食住玩套票」，騎着單車穿梭小島的大街小巷，發掘小島的歷史文化面貌。

由2月份開始，挪亞方舟度假酒店推出全新的

...

欄名 : 旅事通

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