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最後回憶

副刊版 2021/02/11

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日前，有政府官員在辦事處突然昏迷，送院時已被插喉作人工呼吸，十天後不治，死因相信是腦幹中風。

英年早逝令人傷感，來得突然全無先兆，這正是腦幹中風恐怖之處。腦幹是主要塞道，位於大腦和脊髓神經中間，除了連接兩者外，本身另有重要功能，包括控制呼吸和心跳。腦幹本身血管豐厚，故此缺氧機會不高，腦幹中風只佔中風人數中的百分之十，但若發生的話，後果便極其嚴重。

由於通往腦幹的血管系統並不影響大腦，換言之，腦幹中風後，大腦功能依然正常，直到心肺呼吸停止，大腦缺氧，才進入昏迷狀態。試想一下，患者在這段時間可能經歷的是，四肢突然間失去控制能力而跌倒，完全不能動彈但仍很清醒，想叫救命卻不能發聲，雙眼望着天花，拼命想將頭看看手機在哪裏，能否有機會藉此求救。但過不多久，便感到呼吸困難，很想吸氣但缺乏氣力，當缺氧的痛苦感覺愈來愈強，拼命呼吸的慾望也愈強，只可惜大腦再不能控制一絲肌肉，因這腦神經進出要塞已完全失守，餘下幾分鐘在缺氧痛苦下，神智漸漸消失，直到燈滅。

在這餘下的幾分鐘，我會想甚麼？

想把至愛的臉容牢牢記着、也想把人生美味重溫一次，更想能再見一次病人感激的笑容。

最後回憶，既是最苦，也是最甜。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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