增培養本土醫生 自給自足方上策

港府表示，本港現時醫生人手不足，導致公立醫院輪候時間較長，有需要引入更多海外醫生以紓緩醫療系統壓力。除了引入海外人才外，外地亦會成立更多醫學院，旨在培養更多本土醫科人才。

港每1000名人口 僅有2名醫生

食衞局表示，按人均醫生比例而言，本港目前每1,000名人口僅有兩名醫生，遠遠落後於其他先進經濟體，包括日本（2.5名）及澳洲（3.8名）。更甚者，醫管局專科服務輪候時間相當長，內科、眼科、矯形及創傷外科超過100周，情況極為嚴峻。

港府建議，引入非本地培訓港人醫生到公營醫療機構工作，強調執業試並非確保醫生水平的唯一途徑，有關建議亦無繞過醫委會，非本地培訓醫生仍須接受評核，且政府對他們的要求會更高。港府將在舉辦公眾諮詢會後，今年第二季向立法會提交《醫生註冊（修訂）條例草案》。

本港自回歸以來一直對吸納海外醫生設較高門檻，且每年只有極少數學生能夠被本地兩大醫學院取錄。本港近鄰新加坡則在2017年已落實興建第三間醫學院，迎合當地醫療需求，尤其重視幫助慢性病患者及非緊急疾病患者。該所名為李光前醫學院，是由當地南洋理工與英國倫敦帝國學院兩大學府合作成立，現任院長更是本港中大前校長沈祖堯。

英增設5醫學院 冀不假外求

英國政府亦在2018年宣布在英格蘭地區增設5間醫學院，冀大增醫科生數量25%，令英國2025年底以前做到醫生自給自足。這些新落成的醫學院既包括由大學在原有校舍的基礎上增設醫學院（例如安格里亞魯斯金大學），也包括不同大學之間合作成立及授課（例如諾丁漢大學與林肯大學）。

當地5間新醫學院已陸續投入使用，當地去年8月錄取12,000名學生，比10年前大增三分一，其他醫學專業例如護理科的需求亦只增不減。

港倘效法 須確保收生質素

本港近年為應對「醫生荒」，已有嘗試增加培訓本地人手，2019/20年度起3個學年內，每年增加60個醫科生學額，消息更指當局有意在未來逐步增加學額至合共每年600人。

然而，隨着本地人口老化漸趨嚴重，兩大醫學院恐未必能夠滿足本地需求。增設第三間醫學院並非不可考慮，但此過程耗時或較長，除要評估本地各大院校的資格與能力外，亦要確保取錄的醫科生質素不會因學額增加而有所下降。

引入海外醫生解燃眉之急只可是短期措施，本港長遠而言，更應着重增加培養更多本地醫科生。

▲ 本港現時醫生人手不足，按人均醫生比例而言，每1000名人口僅有兩名醫生，隨着人口老化，問題恐漸趨嚴重。（資料圖片）