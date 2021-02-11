「老屈」拿破崙 英法關係勾心鬥角

提起拿破崙（Napoléon Bonaparte），人人腦中他是矮仔，其實這位法國皇帝不算矮，只是被英國人「老屈」到後世以為他矮，可以說是「冤戾」。拿破崙的醫生曾量度他的身高，為5呎2吋，拿破崙死後驗屍報告亦寫5呎2，似乎拿破崙矮，並非空穴來風。

然而按照進一步歷史考證，拿破崙醫生所採用的量度單位原來是法國制，但我們一般用的是英制。當年法國的1吋（pouce）換算等於2.7厘米，比英制長大約2毫米。若以法制5呎2吋換算下來，拿破崙實際身高應為英制約5呎6吋，約為169厘米，與19世紀法國男性平均身高差不多，另有說法指他身高有英制的5呎7。

除了量度標準帶來誤會，另一原因是觀感問題，與其近衞隊有關。拿破崙近衞隊成員身形高大，比一般士兵威武，5呎6或5呎7的拿破崙站在近衞隊身旁也就顯得矮小。拿破崙矮仔形象深入民心，除了搞錯、錯覺，亦有蓄意，乃英國人所為。

英諷刺漫畫家 將拿破崙畫成矮仔

拿破崙橫掃歐洲，威脅英國地位，成為英國諷刺漫畫家吉爾雷（James Gillray）筆下對象。起初都只是諷刺拿破崙脾氣暴躁，直至1803年，他發布一幅作品，名為《瘋子的狂歡抑或瘦子的狂妄》（Maniac-raving's-or-Little Boney in a strong fit），畫中拿破崙正為1798年敗於英國艦隊大發雷霆，咒罵着大英帝國，他身材短小，看起來顯得狼狽，這幅漫畫傳遍歐洲受到注目。嘗到成功滋味的吉爾雷，自此每畫拿破崙必矮。加上前述其他原因，拿破崙便永遠成了矮仔，無得洗底。

1年多前，剛當上首相不久的約翰遜因為一張照片，亦被法國人定型並「狂踩」。他出訪法國，到愛麗舍宮與總統馬克龍會晤，被媒體拍到把腳踩在茶几上。對於這樣的舉動，網友們紛紛覺得太不像話，例如有人質疑「受過高深教育的英國紳士，該把腳放在主人家家具上嗎？」、「他覺得馬克龍是來給他擦鞋嗎？」在法國，有人嘲諷稱：「British class, BoJo-style」（英國品味，約翰遜風範）；不過亦有不同觀點，認為這不過是良好幽默互動一部分（part of a good-humoured exchange）。

後來英國廣播公司給約翰遜解圍，說他其實是回應馬克龍跟他開玩笑，馬克龍似乎提議小桌可以做腳凳，約翰遜才抬起右腳，放在茶几一下子，至於甚麼玩笑就不得而知。之所以，從一張照片看到的並不一定是事實，最多只是事實一部分；而一張諷刺漫畫，就更不能當作事實看待。

漫畫和照片可以「冤戾」人，把沒有的事變成歷史；歷史上，英法是一對冤家卻是真，千年以來打過多次仗。11世紀，法國諾曼第公爵入侵及征服英格蘭，14世紀起的百年戰爭，19世紀拿破崙戰爭等。所謂恩怨，探其根源，無非是利益爭奪。利益衝突就大打出手，利益一致就交交朋友。一戰、二戰英法終於可以一道，因為有共同敵人德國。1940年6月18日，流亡英國的戴高樂在倫敦通過BBC發表講話，號召法國人民抵抗納粹德國，標誌由戴高樂領導的反法西斯侵略運動開始，亦開始英法前所未有地相互依賴。

去年是戴高樂在倫敦發表《告法國人民書》80周年，馬克龍特地到訪倫敦，與英方一同紀念。回憶起兩國共同浴血奮戰的過去，馬克龍多謝英國戰時對法國的支援，又公開表示英國向法國抵抗納粹提供了第一件武器－－BBC的麥克風。對住麥克風和開麥拉，馬克龍作為國家領導人，人前說話肯定grand。

幾年前，大導演基斯杜化路蘭執導電影《鄧寇克大行動》《Dunkirk》，相信大家不陌生，講述二戰中的鄧寇克大撤退，800多艘英國軍民駕駛的各類船隻組成救援船隊，在德國戰機轟炸下，救走了30多萬名士兵，為自由世界保存抗擊納粹的力量。

不過有法國影評人和媒體卻質疑，電影當法國士兵是點綴，有矮化之嫌，有人甚至指摘英軍丟下法國盟友，法軍為英軍堅守到最後云云。好不容易在二戰合作一回，英法民眾還是要互懟。無論如何，鄧寇克大撤退總體上仍是英法為數不多成功的歷史性合作。

領導會晤各說各話 英法漸行漸遠

有輿論曾指出，戴高樂的歷史精神似乎有些應景，兩國可汲取共同奮戰的經驗加強合作。馬克龍亦趁戴高樂紀念活動，到唐寧街10號見約翰遜，是英國脫歐後英歐領導人首次面對面會晤，並開啟新冠疫下的外交。兩人以合十問候取代握手，馬克龍還伸出手臂測試一下兩人之間社交距離，另一邊的約翰遜則豎起大拇指。這個場景與約翰遜當着馬克龍面，把腳擱在愛麗舍宮茶几上的一幕相映成趣，兩人貌似相處愉快。然而，兩人實際只在各說各話，因着英國脫歐，英法正經歷分化而不是趨同，兩國貿易關卡再現；英國在新冠疫苗生產及分配上的阻滯，搞到歐盟已訂但分到的疫苗面臨大幅削減，引來歐洲眾怒，亦令英法漸行漸遠。

約翰遜和馬克龍兩個都想做「大佬」，也是問題。正如本欄曾指出，視邱吉爾為偶像的約翰遜，希望自己在世界歷史上有個地位，大英帝國在世界重新擁有排頭位的number，而不是當歐盟一個member。他於是退會，把寶押在美國身上一齊行，亦充當美國先鋒。馬克龍則想當歐洲統領，所以英國脫歐已成定局後，就一直很活躍，愈來愈不隱藏野心。

就像約翰遜猛sell邱吉爾，馬克龍不時搬出戴高樂，甚至提出組建歐洲軍隊的設想，公然和美國抗衡，時不時就拿核武器說事，這是法國最大優勢。整個歐盟當中沒有了英國，就只剩法國有核武器了，德國因為歷史原因，軍事能力欠奉。馬克龍一直致力整合歐洲，利用歐盟這個平台提升法國影響力，說白了就是叫歐盟成員不要依賴美國，而是依賴法國。

馬克龍個多星期前更直接把話說明：「英國不可能同時是美國最佳盟友，又是歐盟最佳盟友……應當選擇一個模式」，又強調不該存有「泛泛之交」（half-friends）的念頭，好像「大佬」教「小弟」的口氣，叫約翰遜情何以堪？5呎8吋的馬克龍，和5呎9的約翰遜，在西方人來說不算矮，亦不算高，但心頭都很高。能夠一山藏二虎？答案看似No。