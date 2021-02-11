倡引稅務措施 助減疫下額外負擔

過去1年受疫情影響，香港政府牽頭實施公務員在家工作安排，以減少社區人流和個人社交接觸，筆者的機構亦遵從政府呼籲，讓僱員在家工作。雖說在家工作大大降低了僱員受感染的風險，卻為個人帶來了許多額外開支，例如炎夏時，因冷氣產生的電費便大幅增加，不少人亦因為在家工作，需要添置或更換適合辦公的設備，例如較大的顯示屏、用於工作的手提電話或辦公桌椅等。然而，僱主普遍不會補貼僱員這些因在家工作而產生的額外開支。

現行稅例 在家工作開支難扣稅

此外，也有些人士因職業關係，需要往內地或其他國家出差，因而需要進行新冠肺炎檢測；亦有許多人士由於工作需要，經常要與不同人士接觸，為了自己及家人健康着想，他們會自費進行病毒檢測。

根據香港現時的稅例，計算薪俸稅或個人入息課稅時，除各類免稅額外，納稅人可申索扣除「完全、純粹及必須」為產生該評稅入息而引致的開支，但屬私人性質的開支以及資本開支則不能獲扣稅，而過往法庭判決及稅務局均對「完全、純粹及必須」採取嚴謹的釋義。

值得參考的是，在英國上議院Mallalieu v Drummond [1983] 2 AC 861的案件中，一名女大律師申索扣除她在法庭上需要穿着的法袍清洗及更換費用，但法院不接納其申請，原因是相關費用具有多重目的，包括保暖、正確着裝和滿足職業要求，因此相關費用並非完全及純粹為產生入息的可扣稅開支。

稅務局在《稅務條例釋義及執行指引第9號》指出，如果開支只是與產生入息有關，和可能有助於產生入息，該等開支並不足以成為必須的開支而可扣稅。也就是說，必須的開支是指，假如沒有作該項開支，納稅人便不可能從受僱的工作產生入息。因此，上文提及的一些因在家工作而衍生的開支，未必能獲得扣稅，有關開支對僱員而言將會是一筆額外的負擔。

然而，有些海外國家如澳洲、加拿大、英國及美國，由於在家工作文化已盛行多年，這些國家具有相關稅例，容許僱員就不獲僱主補貼或資助的在家工作費用扣稅。為進一步減輕納稅人在疫情下的稅務及合規負擔，上述國家去年已相繼推出不同措施簡化扣稅申請，或提高扣稅額。

疫境當前，我們建議財政司司長考慮引入以下短期稅務措施，在2020/21及2021/22課稅年度，容許僱員就不獲任何補貼或資助（例如僱主或保險公司）的新冠肺炎相關額外開支扣稅，當中包括：1）新冠肺炎檢測費用的實際開支；2）在家工作的額外開支。這項短期措施可免卻稅務局需要就納稅人的申請是否為「完全、純粹及必須」產生入息的開支，而進行個別審批。

宜參考外國簡化方案 方便報稅

為讓納稅人更快捷及方便地報稅，我們建議參考其他國家的簡化方案，只要納稅人在相關課稅年度在家工作超過30天，便可以選擇以下其中1個方式申請扣稅：

簡易扣除方法：固定扣稅額24,000港元，容許納稅人毋須提交任何如收據和賬單等證明文件，以減輕納稅人的合規證明負擔：或

實際成本方法：如果納稅人在家工作的開支金額比較高，可以實報實銷的方法扣減因為在家工作的特定額外開支（見表），納稅人須提供收據或賬單作為證明。

由於納稅人可能難以計算因在家工作所產生額外開支的實際金額，我們建議稅務局可考慮接受在家辦公前後的費用差額，作為申報依據，例如在家工作前後的電費分別為500港元和2,000港元，當中1,500港元的差額可被視為工作所產生的費用，能獲得扣稅。此外，如果家裏有多於1人在家工作，同一戶家庭的工作人士可平分扣稅額。

我們預計，以上建議的短期措施將會令政府每年少收20億港元，其後政府可以在適當時候，根據將來社會狀況，檢視應否延續，或是否需要作出適當的調整。若在家工作有機會在香港成為新常態，政府可考慮將此定為永久性的措施。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）