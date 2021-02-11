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《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索

行政人員版 2021/02/11

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遊戲大作《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）自推出後，風波不斷。最近據外媒消息，該遊戲開發商的內部網絡遭到黑客入侵，旗下部分遊戲的原始碼數據被竊，並要求公司交付贖金。

近日，CD

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欄名 : 科技新知

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