《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 行政人員版 2021/02/11 分享： 遊戲大作《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）自推出後，風波不斷。最近據外媒消息，該遊戲開發商的內部網絡遭到黑客入侵，旗下部分遊戲的原始碼數據被竊，並要求公司交付贖金。 近日，CD ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 今日 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 2021/02/10 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 2021/02/10 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 2021/02/09 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 2021/02/09 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 商業 科技行業 科技產品 遊戲 黑客 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入