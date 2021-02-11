Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入

近年不少影片或音樂程式均推出付費訂閱服務，早前有報道指，Twitter有意改變現有商業運作模式，計劃推出付費訂閱會員制，最近有傳該服務最快本年推出。

據彭博社報道，Twitter為減少依賴廣告收入，計劃

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