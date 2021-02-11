Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 行政人員版 2021/02/11 分享： 近年不少影片或音樂程式均推出付費訂閱服務，早前有報道指，Twitter有意改變現有商業運作模式，計劃推出付費訂閱會員制，最近有傳該服務最快本年推出。 據彭博社報道，Twitter為減少依賴廣告收入，計劃 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 今日 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 2021/02/10 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 2021/02/10 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 2021/02/09 Google Drive for Desktop 下半年推統一應用程式 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 2021/02/09 iPhone 12 mini恐次季停產 或成蘋果最短壽命機款 商業 科技行業 科技產品 Twitter 廣告 廣告 服務 營收 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入