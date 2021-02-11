促藥廠交足數據 當即穩供應防亂

本港疫苗顧問專家委員會昨日公布，科興生物須於14天內提交額外數據，才能批准其新冠疫苗應急使用，惟再三認同其成效和安全性。大規模疫苗接種下月展開在即，港府應以歐美為鑑，做好萬全應急策劃，既要確保需求急增的科興，最終真有針劑供港，也要為施打BioNTech可能出現的亂子做好準備，不能理所當然地看待任何事。

華製疫苗搶手 德法或與港爭

委員會昨天經過3個小時討論後，讚許科興在臨床試驗的安全性和效力，但12名成員一致認同藥廠仍要交資料協助理解第3期測試兩針相隔時間的影響，以及接種者會否因感染產生抗體。

按委員會召集人劉澤星和成員許樹昌解釋，科興兩劑疫苗相隔28天接種，似比14天更有效，故希望拿到第3期詳盡數據，冀不會影響疫苗接種進度。

專家竭力在科學層面審視科興疫苗之際，港府亦要從實際供應着手，跟藥廠密切聯絡，針劑是否一獲放行即能大量供港；倘科興臨門脫腳，該找尋同一技術平台的國藥疫苗做替補，還是設法加快阿斯利康或Novavax產品供港。

事實上，歐盟正是嚴格把關，最終比英國遲了近3星期才批准BioNTech疫苗，致後來藥廠的生產突然遇挫時，即針劑吃緊拖慢接種進度。港府同樣要警惕，英美目前因針劑不足要在兩難取捨，讓更多人只打一針可保命，但不打足兩劑又恐促成病毒變種。

雖然科興和國藥均表示今年產能高達10億劑，兩企均已簽了至少3.5億和約2億劑合約，加上法國、德國以至歐盟紛紛放軟口風，考慮用中國製疫苗，香港顯然不是隨時隨地予取予求。

加拿大是人均疫苗預購量最高的國家，惟因盟友美國留疫苗自用、國內生產延誤等，現時竟要經世衞跟窮國搶疫苗。

特首林鄭月娥曾表示，港人可選擇所接種的疫苗，但背後假設了社區疫苗接種中心負責BioNTech，私家醫生診所則協助施打科興或阿斯利康，各司其職。

科興倘延誤 港人難選疫苗

倘若科興疫苗延誤供港甚至被拒，政府要如何攜同既要超低溫儲存又要稀釋才能使用的BioNTech疫苗，替小型院舍的老人打針，而又不致浪費？世衞和挪威縱已強調老人可安全使用BioNTech針劑，本港專家仍要拆解，院友應立刻接種，還是仍可等更多人屬意的科興。港府也要釐清長者一旦因併發症永久傷殘或去世，是否如澳門的保險計劃一樣，最高賠償為年輕人的一半，亦即50萬元。

疫苗接種進度跟香港一樣落後近鄰的日本，最近宣布因為無法購入足夠的專業針筒，恐要平白浪費多達2,400萬劑BioNTech疫苗，港府定要竭盡努力，穩住所有疫苗相關物資，且做好宣傳配套，才無負全無津貼或車馬費義務替港人安全把關的12位專家。這樣香港方能盡快達致群體免疫，及早擺脫新冠疫情的陰霾。

責任編輯：陳楚源