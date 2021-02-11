娛樂成本銳減 造就快手萬億市值

快手上市第一天的估值，曾一度超過1.4萬億港元，同期萬科地產的估值不到4,000億港元。此輪快手上市，資本市場「用腳投票」擁抱短視頻新經濟，很多從未用過快手app的股民也紛紛加入申購行列。由於快手尚未盈利，暫時無法從常規市盈率角度分析，當前市場願意給予尚未盈利的快手萬億估值，而萬科作為曾經的經濟引擎--房地產板塊的領軍企業，卻只有8.1倍的市盈率。投資者拋棄舊經濟，同時熱捧新經濟，背後的底層邏輯，是否認為未來年輕人不會像其父輩一樣，將畢生積蓄投向「磚頭」，而賭注霸佔用戶注意力的快手等短視頻軟件，才是將來的搖錢樹呢？

美國的研究指出，男性青年因為娛樂成本降低，而減少工作時間，最近美國散戶力抗華爾街的行動，也顯現出普通民眾已將本為嚴肅的投資娛樂化。

休閒時間增 青年工時縮短

美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟及國際金融學的Mark Aguiar教授，聯同3位學者，最近在《政治經濟學刊》（Journal of Political Economy, 2021, vol. 129, no. 2）發表了一篇題為《休閒享受與年輕人的勞動供給》（Leisure Luxuries and the Labor Supply of Young Men）的論文，研究了美國2004至2019年間美國年輕男性（21至30歲）和其他人口群體的時間分配，發現最近10多年來，美國年輕男性由於更容易接觸網絡或遊戲等娛樂方式，用於休閒的時間每周增加了2.3個小時，而花在工作上的時間則縮短了1.8個小時。

這是一個值得細味的研究發現：由於充斥免費和便宜的娛樂，年輕人毋須通過長時間工作賺取足夠的金錢，來滿足自身娛樂需求。換言之，要賺取更多金錢滿足更高質娛樂需求的壓力，也可大大減少。

近20年來，人們獲取、儲存和分析處理信息的成本都大幅下降，只要手機有網絡，就完全不必擔心缺乏娛樂選擇。回想20年前，即使家中有費用不菲的最高端電腦，屏幕所顯現的畫面依然相當糢糊，完全不像今天的高清甚至立體式影像，予人親歷其境的高質量感官享受。

上世紀末，日本人創造出「御宅族」的戲稱，當時要想成為「宅男」其實需要一定財力，才能支付互聯網的相關服務費用、買賣御宅族常用的物品等；而當前娛樂成本銳減，大部分時間只需要手機和網絡，不僅城市的白領可以負擔，快手發展初期所賴以成長的3、4綫以及農村青年也大都可以承受。可以說，娛樂成本大幅下降，正悄悄地改變了年輕人對於工作和休閒活動的安排。

硬件改良的同時，軟件內容也不斷精進。以前，人們的網上娛樂體驗往往是在聊天室對談，或瀏覽網站。於2005年面世的YouTube，初期上載的視頻不僅類目單調，質素也相當低，不像目前有很多高質量的製作，足以令不少人「一機在手」廢寢忘餐。

儲蓄追不上首期 寧及時行樂

近年短視頻成為社交媒體的新寵兒，Tik Tok、快手等大行其道，視頻需要在短短15秒內吸引眼球，內容更加刺激感官神經，務必要令人欲罷不能。在娛樂幾乎免費的時代，年輕人是否還會保持「獅子山下的精神」，辛苦拼搏只為有更好的未來呢？

其實，無論哪個年代以及社會，年輕人都有賺錢提高生活水準的動力，但新經濟潮流下滿足身心需求成本的變化，足以改變人們的選擇。一方面，年輕人置業改善生活環境，特別是為了婚後與配偶雙宿雙棲，過去樓價相對在個人可承受的水平，年輕人可以通過多工作、多儲蓄，積累首期資金，然後向銀行貸款「上車」，為了滿足置業需求的成本，會延長工作時間，但現時樓價之高，已打破了單純靠自己賺錢購買的可能；另一方面，網絡娛樂成本銳減，往往只需要一部手機即可，年輕人不免產生「儲蓄」無用之感，而更注重短期通過手機上網即可感受的「幸福」，把賺回來的錢花在網絡或遊戲上，及時行樂。

我們也看到，即使馬雲宣稱「996」（每天9點開始上班，晚上9點下班，一周工作6天）的工作模式為福報，不少內地年輕人如今對「996」嗤之以鼻。當年輕人為了滿足某些需求（比如置業）所需的成本高到無能力承擔，工作的積極性便愈來愈低，繼而轉向休閒的方向。不少年輕人（其實也包括長者）於工作時「懶散」（Touching Fish），用廣東話來形容，「hea住做」，甚至看手機、玩電遊，只要一機在手，要他們坐足一天，往往也不抗拒。

筆者注意到，休閒娛樂不僅「入侵」年輕人原本的工作時間，而且「娛樂元素」也扮演一個更大的角色，潛移默化地將人們的生活作業「泛娛樂化」。娛樂成本銳降的另一個後果，是原本「嚴肅性」的工作與學習，也不得不娛樂化，才能爭取到來之不易的注意力。

投資軟件 亦嵌入遊戲屬性

我們看到網絡上很多App都把內容「遊戲化」，即使原本是「嚴肅性」的投資炒股軟件，當前都紛紛將濃厚的遊戲屬性嵌入其中，激勵用戶完成任務得到獎章，通過「遊戲化」將炒股變成娛樂的一部分。如果你參與買賣GameStop，某些軟件馬上給予你「見證了歷史」的反饋，並讓你將「獎章」輕易分享到社交媒體，帶來互動的遊戲效果。社交網絡的興起，使大家能更有參與感，也更增加了遊戲化的效果，其娛樂感並不亞於在綫遊戲。

由於娛樂成本下降到相對十分便宜的水平，年輕人不僅可以在虛擬網絡上得到充分滿足，而且人際交往也逐漸轉向虛擬世界。快手估值的一大賣點為社團的建立，用戶可以在發布視頻後，透過網絡建立小團體進行社交，從而令回到現實世界進行接觸的「慾望」也被弱化。

同樣分析成本的話，現實中的人際交往成本，往往包括定時見面約會的規限成本、交通費用成本，以及佔用時間的機會成本；網絡社交的便利則使網絡交友的邊際成本幾乎為單純的時間成本，而網絡的特性還可以支持同時與多個朋友聊天，成本的變化顯然會影響選擇。

如今在家中即可輕易獲得高質量娛樂，足不出戶就可以得到滿足，以至於朋友們外出聚會時，稍有無聊就一起刷刷手機。很多時候，人們通過網絡世界獲得的滿足感完全超越現實，網絡新經濟大有取代現實「磚頭」世界的趨勢。

疫情增實體接觸成本 加劇虛擬化

今次新冠疫情更加劇了此番「取代」的趨勢，限聚令以及在家工作（work from home）將人們的生活和工作社交虛擬化。一方面，人與人在實體世界接觸的成本趨高（需要隔離多日或者不被允許），另一方面，網絡交往和尋求娛樂的成本不斷降低，人們的理性選擇，自然向低成本一方傾斜。

娛樂成本的銳降，已悄悄改變了全球年輕人對工作和休閒娛樂的時間配置。筆者看到當前快手的高估值，相信資本市場應該預測着中國年輕一代難逃泛娛樂化的趨勢，判定短視頻會長期佔據年輕人的注意力。從經濟學分析，年輕人使用網絡獲取滿足感完全是理性選擇，資本市場拋棄舊經濟，轉向投資快手的源頭，正是娛樂成本的大幅銳減。

▲ 快手上市第一天的估值，曾一度超過1.4萬億港元。（中新社資料圖片）