之前也聽聞2020年的全中國新生嬰出生數字會繼續走低，惟數字公布出來是1,003.5萬，確實有點震撼（注意是公安部已登記數據，並非國家統計局最後數字，但可作趨勢參考，估計統計局數據最後約在1,100萬）。要再結合近幾年數據來看才識驚，這五年來的高峰是2016年的1,786萬，到近兩年是連續雙位下降，可以肯定，若今年沒甚麼政策大改變去推高出生率的話，明年初統計的2021年數據，會出現不足1,000萬新生嬰的水平。

這和之前講，年中多宅在家，無事做就生小孩的笑話完全背離。不僅因為覺得世道不穩少生為妙，有更多例子是雙方長期在家相處，更多摩擦，打消生育意願。

至於那個孩子爆款名字的排行榜，據家長界指出，簡直就像綜藝節目偶像出道用的藝名。男孩前列是奕辰、宇軒、浩宇、亦辰、宇辰等，看來特流行「辰」這字；女孩依次：一諾、依諾、欣怡、梓涵、語桐、欣妍、可欣等，內地朋友笑言，頗帶香港新一代女明星名字風。

另一值得留意現象，去年有7.7%新生嬰跟母親姓，上海尤甚，接近9%，除了顯示新時代的「母系平權」，也是個別現象走勢。通常是二孩家庭講求兩子女一人跟父姓一人跟母姓，兩個不同姓的子女也是認定為各自家族的繼承者，以解決女方家族「斷代」的問題（現今適婚一代仍主要為獨生世代）。背後也有一種財產分配傳承的考量，因現在不少女方也是有足夠財產實力，雙方結婚時也是各有資產，而再非過往簡單女方嫁入男方家族分佔其財產的概念。

再宏觀拉長看歷史，全年僅過千萬新人頭這數據，也是1949年以來最低，甚至低過1961年1,187萬水平。那時是政局和飢餓動盪影響生育量，等那幾年的災難過去，又迅速爆發增長至1963年的至今最高紀錄3,000萬。