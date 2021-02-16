過新年，難免多吃小食，日前逛日式超市，我拿起一包紫菜醬油米餅放入購物車，並問表妹：「你也要一包嗎？」她疑惑地問：「看似很好吃，這是健康小食嗎？這些脆口東西，我還以為是油炸的！」

「非也！這款米餅一片只含20卡路里、0.1克脂肪，不經油炸，而且它獨立包裝的設計，可方便作為全盒小食呢！」我答道。

表妹興奮地追問：「所有米餅也屬低脂肪嗎？」她正想拿起其他米餅，我提醒她：「不一定！雖然不少米餅是低脂健康小食，但選購時亦應留意營養標籤所列的脂肪含量，宜選每100克少於3克脂肪，才屬低脂之選。」

我們再一邊走，我選了燒魚乾及魷魚乾零食，表妹問：「這些也是放入全盒嗎？」

我笑說：「不是呢，這包裝太大吧，只是買來作為平日小食。」我突然想起：「如你打算放入全盒，可以選一款紅色獨立包裝的蒲燒魚柳乾，一般零食店也不難找到……」

表妹搶着說：「我記得！還有另一款是橙色包裝的芥辣味魚柳乾嗎？那是童年回憶呢！那竟不算油膩嗎？」我點點頭說：「對！一包只有10卡路里，脂肪量為零。」表妹拍手叫好，要我提醒她稍後去買。

表妹再問：「還有甚麼低脂零食推介，可放入全盒？」

「如想選擇甜味小食，不妨考慮零卡路里蒟蒻啫喱，因用上代糖成分，不含糖份及卡路里；乾果如無花果乾、杏脯也是不錯選擇。」我建議。

（編按：黃凱詩請假，今期由周詠苑暫代。讀者如欲知道營養師推介的低卡鹹味零食，請【按此】觀看「新春自製健康全盒 營養師推介低卡低脂零食」相關文章。）