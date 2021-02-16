近日最爆紅的App，非Clubhouse莫屬。它以音訊社交媒體作主打，在2020年推出，暫時只供Apple手機用戶加入，用家可以參與討論或只在一旁聆聽。數據顯示，近日數據大幅上升，每周活躍用戶由2020年12月的60萬人，大增至今年1月底的200萬人。Clubhouse爆紅，主要獲名人加持，先有Tesla創辦人Elon Musk，首度出現在Clubhouse，拷問綫上券商Robinhood執行長，為何在GameStop設交易限制，瞬間令大量用戶湧入至無法登入，之後，Clubhouse股價暴漲100%。外國名人如Oprah Winfrey和Mark Zuckerberg也紛紛加入。更有趣的是，日本有幾位很受男士歡迎的AV女郎也在Clubhouse開聲，瞬間就擠爆上限5,000人。

Clubhouse極速爆紅，成功因素除了名人加持效應外，還在於它以邀請制形式推出，即不能單靠下載App就能使用，必須要有其他用家發出「邀請碼」才能加入，而一個用戶最多只可邀請兩個用戶，做法像當年Google推gmail時，先不免費開放給全部人，而是採用限額分配，要獲得別人推介才可開設一個gmail戶口，捕捉了人類「愈難得到愈想得到」的虛榮感。聽聞一個Clubhouse「邀請碼」，現已炒到$1,299。

但我對此新玩意仍抱觀察態度，首先，大部分名人或KOL早就對我沒太多吸引力；二來門檻低，個個聽眾都可開聲跟名人聊天有其弊處，因無法控制開聲者質素，有時我甚至不知道開聲者想表達甚麼。聽Clubhouse就等如要聽着無數人七嘴八舌現場開網上聲控會議般，有時把我本來想聽某些名人獨特觀點的興致都冷卻了。平時在日常工作中，開會已夠累，還要在我僅有的空餘時間聽自己不認識的人在網上你一句我一句的，我得承認，我沒有走在潮流的尖喙，個人暫時還未發掘到參與和旁聽一大堆陌生人聊天的箇中樂趣。

科技新玩意以後陸續有來，一時爆紅易，如何維持公眾熾熱度才是大學問。