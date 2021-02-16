日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕

日本近年有不少矚目酒店落成，最新一員有首間W酒店ＷOsaka，即將於3月16日於大阪開業。酒店位於大阪市中心地帶御堂筋，由國寶級設計大師安藤忠雄擔任顧問，以大人的遊樂場為主題，值得旅客期待。

酒店共有

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