日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 副刊版 2021/02/16 分享： 日本近年有不少矚目酒店落成，最新一員有首間W酒店ＷOsaka，即將於3月16日於大阪開業。酒店位於大阪市中心地帶御堂筋，由國寶級設計大師安藤忠雄擔任顧問，以大人的遊樂場為主題，值得旅客期待。 酒店共有 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 2021/02/11 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 2021/02/09 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 2021/02/06 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房 2021/02/05 東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房 日本滋賀 琵琶湖畔Glamping 全新半球形帳幕露營 2021/01/30 日本滋賀 琵琶湖畔Glamping 全新半球形帳幕露營 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入