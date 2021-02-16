情人節與新春即景 中西方蠔情滿載

新冠疫下度過新春佳節及西方情人節，相信大家也回一回氣，身心放鬆了一些，今天且談點輕鬆的。情人節，人人口中Saint Valentine，聽在威尼斯的卡薩諾瓦（Giacomo Casanova）耳裏可能有點酸溜溜，這位18世紀歐洲「風流才子」確有其人，一生精采非凡，大起大落。風流韻事不斷的他被指曾與至少132名女性共譜戀曲，其名字Casanova甚至成為「情聖」同義詞。其實他也身兼冒險家、間諜及詩人等，晚年所撰寫的回憶錄《我的一生》（Histoire De Ma Vie），更成為18世紀末歐洲上流社會史之一，意大利今天有他的博物館。

拿破崙豪言 生蠔是最好武器？

據說卡薩諾瓦為了維持自己男子氣概，每天要吃生蠔，這與本欄日前談到的拿破崙相似，流傳說拿破崙曾拋出過豪言：「生蠔是我征服敵人和女人的最好武器」。

人類吃生蠔，據說可追溯到公元前，到中世紀開始，歐洲人普遍認為生蠔是催情食物，亦能增加男子氣概。當中國內地興起吃蠔的時候，一些燒蠔店招牌就寫有「男子加油站」、「美容院」之類，由於具營養價值，蠔亦被稱為「海中牛奶」。研究表示，所謂食蠔「增加男子氣概」，和生蠔含鋅量高有關。鋅能夠增加男性性激素，還能促進精子合成質量。生蠔中含蛋白質、氨基酸、微量元素等成分，能補充營養、緩解疲勞；但是沒有證據表明吃了生蠔，攝入鋅能直接提高性能力。

不僅對成年男性，對於女士、兒童來說，蠔亦有好處，美容養顏，促進發育。原因在於，缺鋅會食慾不振，特別是對於小朋友，缺鋅令發育遲緩。生蠔中除去8成多水份外，還含有蛋白質、多種維他命、礦物質等，其中鈣含量比牛奶高，鐵含量亦豐富。

情人節女士渴望收花，生蠔可不需要，牠們是雌雄同體。水溫較高的地區生蠔變成雌性，以便能在溫暖環境產卵，而到了秋冬，冰冷海水能讓蠔轉換成雄性，這時肉質更爽脆，故此秋冬吃蠔比夏季好。當水溫和潮汐配合，精卵結合就能形成「蠔門世家」。蠔雖美味，但要小心吃，因為牠們吃「垃圾」。生蠔的鰓吸水，黏液能捕獲浮游生物和微粒再吃下去。牠們在吃飽的同時，也淨化水裏沉積物，據報道一隻成年蠔每天可過濾淨化超過100公升海水。這也是為何世界各地生蠔具有不同味道的原因，鹹味、金屬……那是因為牠們吃進的海水和微生物不同。由於生蠔是以過濾周邊的水來進食，體內會積聚有害微生物，包括一些病毒如甲型肝炎病毒，和細菌例如副溶血性弧菌等，此所以一般說蠔最好煮熟才吃。

蘇軾被貶無阻吃貨心 日日食蠔

過新春，大家可能也吃過金蠔，取其意頭。最風靡中國人的吃蠔法，炭燒肯定是其一。在廣東，湛江周街就有燒蠔，出了名爽、滑、甜、脆。話說唐宋八大家之一的蘇軾，東坡兄一生命運潦倒曲折，卻阻擋不了他那顆吃貨心，被貶到離湛江不遠的海南儋州後，日日食蠔，並以文筆表達蠔情：「海蠻獻蠔，剖之，得數升，肉與漿入與酒並煮，食之甚美，未始有也。」

中國哪兒的蠔最好吃？只能說見仁見智。正如生蠔的味道就是不同海域養成的味道，不同海域、不同溫度與微生物下滋養的生蠔，就會有不一樣味道。中國是太平洋蠔的最大養殖國，進入21世紀更大幅增長，人工養殖生蠔佔全球逾8成，2017年佔全球83%，2018年再創新高，達到510多萬噸。除了兩廣一帶生蠔，福建、山東、遼寧等都各富特色。

2019年，據國家貝類產業技術體系不完全統計，養蠔活動直接創造的產值約為223億元，不過由於福建蠔等主要出口目的地都是美國，受加徵關稅影響，2019年出口量、出口額均大幅下降。

值得一提的是，中國正尋求打造乳山蠔，和法國生蠔爭長短。山東乳山市近年吸納國內外科技，優化養殖模式提升品質，從重量到重質，將當地生蠔打入高端市場，取代或部分取代法國等國際名蠔，引領中國蠔產業進一步發展。近年來，乳山生蠔年產值達24億元，從業人員2萬多人，還帶動養蠔淨化、電商等配套產業興起。或許有一天，我們會坐在高級餐廳說：「來一打乳山生蠔」？

覺得沒可能？就看看倫敦和紐約，近400年前莎士比亞在《溫莎的風流婦人》一劇寫道：「世界是我的蠔，我會用刀把牠撬開」，以蠔隱喻世界可以任縱橫；400年後今天，在倫敦的人買一張遊人皆知的儲值Oyster Card「蠔卡」，就可以方便地搭乘地鐵或巴士等，想去邊就去邊。200年前，紐約港口沿岸有20萬英畝蠔床，當年紐約街邊賣的小吃，不是如今的熱狗，而是烤蠔，亦可以到叫oyster saloon的店吃。後來蠔愈吃愈少，加上港口污染嚴重，蠔才逐漸消失。2014年，紐約發起恢復牡蠣礁計劃，回收紐約70家餐廳的蠔殼植入養殖小蠔再丟回大海，預計到2030年，就能恢復10億隻蠔的生態。計劃實施了5年，放入了3,000萬隻蠔，紐約港水質還改善了哩，世界沒有甚麼不可能。