提升全民科技素養 「科學傳播」最關鍵

科學傳播（Science Communication）對港人來說較陌生，但在過往30、40年，它都是歐美國家關注的課題。科學傳播在科學的生態系統中擔當重要的一環，目的是把深奧難懂的科學知識，轉化成準確、簡單易明的生活資訊，讓社會大眾認識科學的同時，建立理性的態度去思考與討論科學研究。

獲社會認同 增本地科技實力

當全民科技素養提升，掌握科學基礎知識、關注日常生活的科學應用、了解科學與社會的相互影響，政府推行相關政策也較易獲社會支持，而科學家在開拓新的科學研究時，更容易獲得社會的認同與支持，長遠有助增強本地的科技實力。

相比起英美，甚至中國內地的「科普」推動，香港的科學傳播仍處於起步階段。雖然推動科學傳播需要科學家的充分參與，但也不能完全依賴他們。要完善整個生命科技產業的生態環境，實要靠多個持份者，如大學、研究生、政府、活躍的專業組織、投資者等支持配合。

推動公眾參與 研究更貼地

更重要的是，不少本地領先科學家的強項都是做研究，他們需要專業的科學傳播專才推動公眾參與，把他們研究的過程、遇到的困難，跟公眾溝通，令自己的研究更貼地，而學校、大專、非牟利組織及專業青年機構，都扮演了這個角色。

以香港生命科技青年會為例，每年都舉辦師友計劃、實習計劃、生命科技或科學傳播相關的工作坊、研討會或對談系列，本年3月更會跟一所本地大專院校合辦課程，由專家引領學員探討科技傳播的技巧及相關議題，未來亦會舉辦更多講座、工作坊、與科學家共晉午餐等活動，為提升全民科學素養出一分力。

▲ 不少本地領先科學家的強項都是做研究，需要專業的科學傳播專才推動公眾參與，令研究更貼地。圖為科學園。（資料圖片）