iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 行政人員版 2021/02/16 分享： 蘋果（Apple）將在本年發布的iPhone 13，近日有傳iPhone 13或會加入Always-on畫面顯示功能，方便用戶隨時查看手機資訊。 據外國網民EverythingApplePro，在 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 今日 Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 2021/02/11 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 2021/02/11 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 2021/02/10 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 2021/02/10 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 iPhone Apple 商業 科技行業 科技產品 創新科技及應用 智能手機 Apple Watch 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入