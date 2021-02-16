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Telegram保安破綻 恐洩用戶資料

行政人員版 2021/02/16

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Telegram被揭保安漏洞，或令用戶資料外洩，包括秘密通訊的閱後即焚語音和影像信息。

網安研究員Dhiraj Mishra在Telegram程式macOS穩定版v7.3中發現漏洞，就算新版v7.4，漏

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欄名 : 科技新知

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