Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 行政人員版 2021/02/16 分享： Telegram被揭保安漏洞，或令用戶資料外洩，包括秘密通訊的閱後即焚語音和影像信息。 網安研究員Dhiraj Mishra在Telegram程式macOS穩定版v7.3中發現漏洞，就算新版v7.4，漏 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 今日 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 2021/02/11 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 2021/02/11 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 2021/02/10 Barcode Scanner 更新後變惡意軟件 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 2021/02/10 YouTube測新功能 一按鍵製15秒短片 科技行業 創新科技及應用 科技產品 Telegram 手機Apps 商業 軟件 網絡保安 macOS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入