抓緊成功控疫機遇 為己為人記錄行蹤

這個春節雖缺乏過年氣氛，但最令人欣喜的是疫情有受控迹象，讓多個行業周四有望復業。疫情回落是得來不易，當局要求食肆和復業處所，顧客須使用安心出行，或登記客人資料，以便發揮接觸追蹤功能，市民應互諒互讓，積極配合新措施，爭取社會經濟早日復常。

英追蹤App建功 防60萬人感染

新增確診連續三日下跌，昨天更是近三個月來首次回落至單位數，不明源頭個案亦連續三天處於低水平，相信這是當局在過年前不斷在多個社區進行封區圍檢，將隱形病人找出來。

在過去幾天長假，不少市民到廟宇祈福轉運，政府除採取人流控制措施外，更要入廟人士用手機掃描安心出行二維碼，或登記個人資料，一旦有人確診，以便追蹤曾與其有緊密接觸人士。

這些措施固然出於防疫需要，亦為部分處所周四復業進行綵排。自從政府上周三預告當疫情穩定下來，食肆年初七（周四）將有條件恢復晚市堂食，戲院、健身室和美容院等亦可復業，條件是客人進入處所時，須用安心出行記錄行蹤，或登記姓名、手機號碼和進入時間。消息宣布後，安心出行的下載量在短短4天內由約52萬增至78萬，增幅達50%，反映部分市民為約人晚膳、做美容和恢復娛樂先行作好準備。

不少人擔心追蹤App會侵犯私隱，但程式卻確實有助控疫。英國牛津大學一項研究顯示，當地去年9月推出的追蹤App，在10至12月間有2,163萬人次下載，透過接觸追蹤通知逾170萬人隔離，成功避免60萬人感染。研究發現每多1%使用追蹤App，估計令感染個案下跌0.8%至2.3%。正因為追蹤App有助控疫，英國最新民調顯示，70%人支持使用該App。

商場增用誘因 商廈安裝二維碼

市民需在私隱和出行之間作抉擇，若想堂食、看電影和出外娛樂等，便須記錄行蹤，可選擇用安心出行或讓人登記資料，否則只能繼續過着在家煮食、看串流電影的宅生活。業界雖沒執法權，只能作出勸喻，若對方堅拒提供資料，也應寧願放棄做這宗生意，切勿隻眼開隻開閉，隨時因為一粒老鼠屎而壞了一鍋粥，甚至因違規而被罰停業3至14天，屆時便得不償失。因此店舖和市民務必互諒互讓，積極配合，以免因個人原因而令疫情反彈，累及整個處所須再度停業。

政府除了加強解說安心出行的運作，有關資料不會傳送到伺服器，釋除市民疑慮，以免被別有用心人士誤導；亦要加快研發自動感應和自動紀錄使用者進出處所的技術，讓市民覺得方便好用。

此外，商界亦可提供誘因，如使用安心出行可獲贈電子積分換取購物券，提高市民使用意慾。商界亦應在辦公大樓安裝二維碼，鼓勵上班族使用，一旦大廈發生確診，企業可馬上啟動應對措施。

在全民接種疫苗未落實前，官民宜抓緊當前疫情趨緩受控的機遇，齊心配合做好接觸追蹤，減低市民無止境地被停業復業折騰，讓社會經濟早日回復正軌。

責任編輯：黃鑠安