我家族人多，叔伯姑姐堂表兄弟姊妹加起來幾十人，長輩們一向十分重視家人關係，因此家庭聚會、旅行、團拜，都是我從小到大很理所當然的活動。小時候的記憶，是我們每個月一次的家庭聚會，月月如是，家人的感情很深厚，每次湊在一起，笑聲不絕。

家族歷年來風雨不改的指定活動，當然是新春晚飯大團拜。但今年，我們這個維持了幾十年的家庭習慣，也不得不因疫情限聚政策而取消；我家長輩們已成年沒有見面，年初一是大日子，於是乎，我們做後輩的，私底下商議，不如來個「利氏家族網上跨國新春大團拜」，把香港和外地的家人連繫起來，令長輩們開心一點。

為了氹家中那些長輩大B高興，做後輩的我們，還事前特意開會，安排一下年初一當日節目內容、流程、網上合照時間、各家輪流祝賀的編排等，之前各人亦測試過幾次電腦系統，希望盡量減低差池。初一當天，一切準備就緒，（以為）十拿九穩……

殊不知，視像一開，各家長輩們首次在電腦面前同時看到十幾格、幾十張熟悉的屋企人面孔，嘩！霎時間喜出望外、too good to be true!長輩們馬上很興奮地對着電腦講話——不是逐個逐個講，而是所有大B們一齊同時間講！長輩A同B講：「咦，肥咗喎你！」而同時間，C、D、E亦在咪的另一邊重疊發言：「今晚你哋食乜呀」「我個孫……」「咦，××，你隻狗仔好得意呀！」名副其實七嘴八舌。我們做後輩的，私下即時互通私訊：「我控制唔到我阿媽呀！」「個個阿媽都控制唔到喇！」「情況已失控！」所有之前的安排都已經無法進行了！但我很快就調節過來，享受看着這個失控的場面，皆因我們無非都是希望長輩們高興，程序形式是否照我們計劃實行，已經毫不重要，他們高興便好。

原本，我們計劃是約一個小時的網上團拜，結果長輩們停不了（亦控制不了），足足講了三小時，嚴重超時！但對我來說，那亦是一個非常難得和愉快的失控場面。我家肥媽團拜完畢，高興得吃了兩碗飯。