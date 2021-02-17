國產賀歲片《唐人街探案3》用接近四天時間，在中國內地就達到28億元人民幣的票房，真可以衝破《戰狼2》56.9億元的中國史上票房最高紀錄嗎？

不信者認為，此前史上最高三甲電影《戰狼2》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》都有它不可複製的現象級意義，《戰狼2》是中國全球崛起的民族激情、《哪吒》是支持國潮動漫、《流浪地球》有中國原創科幻的理想主義，但都和中國人睇中國原創有關，吸引很多平時不進戲院的觀眾入場。但《唐3》似乎就欠缺這些激情民族元素了（況且全片在日本拍攝，日本著名演員眾多，從三浦友和、鈴木保奈美到妻夫木聰長澤雅美，日文對白接近三分一）。

看好者則從數據考慮，以幾天下來的口碑不太差，票房和排片率又高企的形勢下，這種戲院排片策略（盡量放映場數排多些鼓勵它獨大，同時不排外國大片和同類笑片）肯定能促成這片最後的大成功，使它作為模範，以顯示中國電影市場已復元，並且更已領先美國，成為全球最大單一市場。

但看過之後（年初三觀看早場，基本上是滿座，主要為帶孩子的家庭觀眾），發現此片有另一意義更重要，即為真正的中國原創IP終見成熟，將長拍長有受歡迎。它更像是《哈利波特》或《星球大戰》一樣，有了自己的「唐探宇宙」，每個角色人物關連，既有自我特色，各自又可帶引出自己的故事。本來最初只是王寶強加劉昊然典型odd couple的搞笑結構，一個醜樣鹹濕搞笑，另一個則偶像臉加聰明推理，但今次是把前兩集及同名網劇的side cast也齊集，結局則扯到以後要像聯盟一樣對抗Q這神秘組織。由此，中國電影界終於出現了自己版本，不帶超能力量的super hero系列。