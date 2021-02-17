夢回昭和那藍天 東京能「摱」奧運車邊？

日本今天起正式啟動新冠疫苗接種，同時希望藉此驅散籠罩東京奧運的最大陰霾---新冠疫情。距離7月23日東京奧運開幕只有5個月，風波仍不斷。日前福島近海區域7.3級地震，不到6星期後，3月25日奧運聖火將要從福島開始傳遞。東京奧組委強調，奧運會聖火開始傳遞的J-Village足球場在地震中未有受損，奧組委將檢查整個奧運聖火傳遞路綫，為聖火傳遞做好準備。

福島近海地震+奧組委主席辭職

福島地震前一天，東京奧組委已經歷一場「地震」，主席森喜朗因歧視女性言論引咎辭職，之前多次出現不恰當言論的他，辭職並不令人意外。東京奧組委主席這個位是燙手山芋，下任主席人選至關重要，綜合日媒報道，目前呼聲最高的是內閣奧運大臣橋本聖子。56歲的橋本是前單車及速度滑冰選手，是極少數既參加過夏季奧運及冬季奧運的日本女運動員。福島7.3級地震、森喜朗辭職，這些對於東京奧運可說都只是小風波，能不能順利舉辦還是取決於新冠疫情。

因為新冠，本應去年7月舉辦的奧運，被迫延遲一年，因疫情而延期是現代奧運史上首次；然而到今天，新冠仍是東京奧運最大變數。日本至今累積40多萬宗確診病例，但疫情似乎在向好方向發展。據報道東京本星期一新增確診266宗，連續第9天單日新增確診少於500宗。除了感染數字持續下降，日本已從美國、英國訂購至少1億多劑新冠疫苗，今天開始接種，有機會在夏天奧運會前全面接種，達到群體免疫。

另外，為參加東奧的各國及地區運動員接種，還是可以做到的。至於觀眾方面，有國際奧委會委員透露，東京奧運基本上已確定限制觀眾人數，必要時也接受無觀眾情況，認為大部分人可透過電視等收看比賽，因此觀眾並非必須，至於容許多少觀眾入場，視乎疫情發展，可以遲一點決定。

近日仍然不斷有消息指東京奥運將會取消，或者應該取消，東京奧組委、國際奧委會不得不一再出面闢謠。延期一年，已經給日本經濟、士氣，及奧運會贊助商等帶來很大影響，若是再延期或取消，打擊實在太大，之所以菅義偉政府堅定說要在今年夏天舉辦奧運。的確，日本拿不到預期的獎牌數目也非不可，失去奧運經濟刺激效果就弊傢伙。

奧運會除了是體育競技，已被賦予各種任務，尤其在提振經濟方面，東京早就嘗過辦奧運甜頭。1964年，第18屆奧運會在東京舉行，奧運史上第一次出現亞洲面孔的東道主。這屆奧運向世界展示了重建後的日本，見證日本從戰敗國到經濟快速發展的蛻變，並在1967年躍居全球第二大經濟體，重返國際政治經濟舞台，大概是昭和時代日本最熠熠發光的日子。

二戰後，日本在國際上長期被孤立。得到奧運主辦權後，大興土木促進建築業，從戰後低矮建築邁向高層大廈年代。新建、改建的30多個包括日本武道館等大型設施紛紛落成，至今依然是東京重要基礎設施。交通便利程度大大提升，當年奧運舉行前10天新幹綫正式通車，當時只連接東京到新大阪站，乃世界第一條高速鐵路，此後新幹綫一度成為日本標誌。正是這些基建，在奧運會後吸引無數國內外企業和人才進駐東京，促進日本經濟騰飛。

體育競技，時間精準非常重要。1961年，日本製世界上最早使用電池的石英鐘面世，重3公斤，平均日差僅0.2秒，裁判用一隻手便能攜帶，和之前一部小型卡車那麽大的石英鐘相比，是相當驚人進步。日本的精工集團不僅成為大賽指定計時，石英錶的興起令日本鐘錶業大步向前。除了精工，奧運還帶紅了富士菲林，亦正是那次奧運，讓普通日本家庭從黑白電視換代到彩色，1960年日本家庭電視普及率是54%，到1964年飈升到94%。

當年奧運令日本獲得的繁榮，比1868年明治維新以後，長達77年的不斷內戰、對外發動戰爭，從國外掠奪資源獲得的經濟發展，速度快出不知多少倍。日本人認為自己在經濟、科技及文化各方面均造出驕人成就，民族自信達到一個高峰。

奧運經濟收益 可達港幣2.4萬億

今屆奧運，《讀賣新聞》引述東京都政府之前估算，從申辦到奧運會結束後10年，即2013到2030年的17年裏，奧運帶來的經濟收益可達32萬億日圓（約港幣2.4萬億），創造約194萬個就業機會，但搞得成才是。受新冠疫情影響，野村證券等均認為，2021年第一季度日本經濟有可能負增長，將萎縮2.4%。日本經濟已經多年不景，世界銀行數據顯示過去25年，出現12次負增長。

老齡化、產業結構不合理、內需不足等問題揮之不去，靠外國遊客消費刺激。日本觀光廳2019旅遊白皮書顯示，當年外國遊客達到3,100多萬人，政府定下目標：2020年達4,000萬，2030年要提高到6,000萬人次，但新冠疫下未表樂觀。據東京奧組委數據，搞奧運要燒錢1.64萬億日圓，折合約千多億港幣，前期投入巨大，若不能如期舉行，奧運經濟將無法發揮效果，勢必對菅義偉政府造成負面影響。疫情、奧運、經濟三重壓力，菅義偉今年過得頗艱難，自去年9月上任以來，其政府支持率下降，最新只是4成左右。

1964年，東京奧運不僅向世界展示了日本的復興，一個從廢墟上爬起來的全新日本，同時也拉開日本經濟高速增長序幕。半個世紀後，奧運能否見證日本另一次重生？除了經濟收益，在中國崛起的年代，奧運外交又是否可重新提升日本國際影響力？可以說，2021東京奧運寄託了重振日本的期待，今天暫且有希望去馬搞，不過世事難料。311地震的餘震不知道還有沒有？東京奥組委新主席會否壓得住場？新冠疫苗能把確診個案再減更多？

自1912年斯德哥爾摩奧運以來，奧運金牌已非純金打造，含有6克純金就可以，即佔大約1%，剩下約93%成分都是銀，很多眼前東西都不能看表面，東京奧組委還得小心見步行步免得凶險。