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教局應積極籌劃 春節後全面復課

評論版 2021/02/17

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經歷了1年的渾渾噩噩和困守香港，看到身處內地的朋友們可以自由地穿州越省，很是羨慕。更讓人嫉妒的是，內地的孩子們可以正常讀書上學，香港的孩子們卻一次次地困在家中，需要父母照顧起居監督學習事小，錯失參加集體生活、學習與人相處、學會合作與競爭的黃金年齡，造成的負面影響可能是一生的。

筆者女兒的學校曾在1月份安排學生回校一次，女兒前一晚興奮得睡不着。她剛上一年級沒幾個月，談不上和老師及同學們的感情有多深，但很懷念校園生活，寧願每天戴上口罩，也不願意在家裏繼續上網課的日子。

我想，如果給每個孩子們自己投票決定要不要復課上學，不要說校長了，恐怕特首都攔不住孩子們要上學的渴望。

如果我是教育局局長，將會不惜一切代價幫助學校、教師和孩子們恢復課堂。安排數十、數百輛教育局專屬的流動採樣車，到學校上門為老師採樣，2個星期一個循環，我估計轉得過來。

如此可以給學校減少行政負擔，給老師們節約寶貴的時間和精力，讓學校和老師們把重點放在課堂上，順帶也可以解決一批失業旅遊巴司機的飯碗。

助安排教師檢測 提供消毒設備

疫情下復課，除了要教授課程，還要關注孩子們的身體狀況，對稍有異樣的同學進行醫療跟進，這些負擔已經夠重了，把教師檢測的責任丟給學校選擇和處理，確實不合適，也不可行。當然，在提供支援的情況下，對於不願意檢測的教師，教育局採取疫情下強硬行政措施，以違規違章處罰，這也是教育局監管教育系統應有的管制權利。

至於教師參加檢測，學生不檢測測有沒有用，那就是資源問題，在無法做到全港兒童檢測的情況下，不應作假設性討論，因為這個問題等於是問，所有坐地鐵的人是不是都要檢測一樣。地鐵人群聚集每天都在發生，遠比校園和教室更密集，家長和老師們多多注意也就是了。

此外，教育局還可以投放資源，包括為學校及校車提供消毒設備和用品、給兒童提供增加免疫力的營養補充等，這些投入不論多大，我相信沒有人會反對的，為了下一代能得到更好的讀書學習環境，全社會都會支持。

谷經濟 提升教育質素添競爭力

教育局本來就是為教育而存在，為了提供最好的教育服務而存在，我從來都覺得，教育局應該是政府最重要的部門之一。

在香港產業轉型乏力、經濟缺乏動力的情況下，也只有通過提高青少年教育質素，以提升未來的競爭力，畢竟大家盯着政府財政儲備吃老本的事情，是幹不了多久的。

有一個在2019年社會運動發生後舉家遷回上海的朋友，最近來港公幹。與他見面吃了頓飯，他很得意地說自己的選擇正確，倒不是在政治或經濟上的對或錯，而是一對兒女避過了香港疫情，沒有耽誤上學讀書，彷彿他的孩子已經贏在了起跑綫上。

全世界都看到了內地政府辦事的決心和效率，日本政府也決定無論疫情如何，都要今年夏季舉辦東京奧運會。

希望香港特區政府和教育局能籌劃調配資源，安排春節後全面復課，給全港市民打一劑強心針。這恐怕不僅是我，也是香港很多家庭的新年願望吧！祝所有的孩子們新年身體健康，學業進步！

撰文 : 耿春亞 在港內地畢業生聯合會主席

欄名 : 評論

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