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關節活動作響

副刊版 2021/02/17

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臨床診症，時有病友關節活動時噼啪作響，會垂詢此現象是否病態。一般而言，關節運動偶有聲響皆屬正常，這可以因為關節由錯位復元時產生，但若聲響反覆出現，則要注意是否軟骨病理所致。其實若知道響聲連續發出與否，以及有否受傷史，可幫助我們作初步判斷創傷或勞損成因。

若活動有重複聲響，但沒有近期運動受傷史，則有機會因關節退化所致，或相鄰軟組織攣縮勞損，反覆碰擊產生活動聲響。例如髕軟骨磨蝕者，當膝部屈伸時，能自覺或觸膜膝前感覺到活動時吱吱作響；又例如彈弓手或彈響髖患者，由於手指腱鞘與髂脛束攣縮，當手指和髖部每每活動時，便有活動不過來及反復格格聲響。上述情況，可透過拉筋或合適運動令聲響大減，緩解病況。

若為偶然作響而沒有受傷史，則可以為錯位關節復位時發出聲響，聲音會偶作一次，而非每次動作便作響聲一回。關節錯位自我復位屬正常現象，但切忌作快速動作誘發，意圖自我啪骨，因相鄰軟組織會因快速被牽扯而變得更為緊張，牽連關節使錯位再次出現。此外，若關節反覆錯位復位，其實亦應進一步探究出現錯位原因，是否根本原因為姿勢或肌力不平衡所致，究治根本才能解決問題。

只要有近期運動創傷史，不論關節偶然聲響，或活動時不斷作響者，則響聲應視為病理性原因所致，更甚者關節卡着活動幅度受限，這可以因為軟骨撕裂或關節失穩所致，患者應求診西醫骨科作進一步醫學影像診斷。若忽略病況，後遺症會引致加速骨關節退化，情況不容忽視。

一般人較為着重疼痛症狀，而忽視關節作響的嚴重程度。這可能因疼痛更令人不適，而吸引到更大注意。事實上，關節響聲可由於軟骨磨損或撕裂引致，若忽略問題，可潛藏引發他日更大的關節健康問題。在這裏，順祝讀者們新年快樂，萬事如意，身體健康！

（作者提供）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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