Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 行政人員版 2021/02/17 分享： 英國製造商捷豹路虎所屬Jaguar Land Rover集團宣布，Jaguar品牌將於2025年起，全面停止開發燃油車，推行電動化，計劃5年內推出6款純電動車。Land Rover將在2024推出首款 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini 今日 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 2021/02/16 Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 2021/02/16 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 2021/02/11 Twitter或推付費訂閱制 減少依賴廣告收入 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 2021/02/11 《Cyberpunk 2077》開發商 遭黑客入侵兼勒索 電動車 商業 英國 服務 品牌 汽車 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入