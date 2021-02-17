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Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車

行政人員版 2021/02/17

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英國製造商捷豹路虎所屬Jaguar Land Rover集團宣布，Jaguar品牌將於2025年起，全面停止開發燃油車，推行電動化，計劃5年內推出6款純電動車。Land Rover將在2024推出首款

...

欄名 : 科技新知

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