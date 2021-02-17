疫苗宣傳不容緩 接種安排要「高清」

在港府正籌謀下月開始接種疫苗之際，疫苗顧問專家委員會昨建議緊急使用科興疫苗，意味下月將有兩款疫苗可接種。政府當前急務是盡快全方位做好疫苗宣傳工作，讓市民掌握疫苗正確資訊，提供誘因，並將接種安排的每個環節做得到位，務求高效和清晰，才有望增加市民接種的信心。

賣廣告詳細解釋 免偏執負面抹黑

在專家委員會要求下，科興過去幾天向港府提供進一步資料，委員會昨天再開會研究這些新數據，指科興推薦在接種第一劑疫苗，28天後再打第二針，製造抗體情況較好，令有效率由50.7%增至62.3%。疊加在逾1,200萬人接種後，出現吉巴氏症（簡稱GBS，即神經系統受影響而出現肌肉癱瘓）和面癱等嚴重副作用的比率比背景病發率低，因此委員會將撰寫報告，推薦食衞局局長陳肇始緊急使用科興疫苗。

目前距疫苗開展接種不足兩周，市民對新冠疫苗認識不多，加上坊間謠言滿天飛，有些立心不良、偏執負面的人士及機構，透過不同方式惡意抹黑，港府當務之急是如何增加市民接種信心。市民相信專家的意見，當局應盡快讓科學委員會對首批接種的復星和BioNTech「復必泰」疫苗和科興疫苗的特性進行分析，作出建議注射，並將兩款疫苗採用甚麼技術、出現甚麼副作用和機率，詳細比較，並全方位在傳媒賣廣告，進行鋪天蓋地宣傳，讓市民掌握每款疫苗的特性和知識，自行判斷應打哪款疫苗，不易被不實傳言誤導。

當局在宣傳時更應傳遞接種疫苗可助控疫，減低感染率和死亡率。美國是全球疫情最嚴重國家，隨着有5,288萬人接種疫苗後，過去7天平均新增90,416宗確診，比1月25萬宗大幅回落，而周日有779人染疫死亡，是自去年11月以來死亡人數首次跌破1,000人。

速商針卡互認 公布賠償機制

此外，港府亦要提供誘因，如着手跟周邊地區商討疫苗接種互認，接種兩劑人士在入境時可免隔離檢疫，從而吸引市民積極接種。以色列是全球人均接種率最高國家（76%），隨着染疫人數下跌，日前與希臘和塞浦路斯達成互認疫苗接種協議，4月可憑電子針卡免檢疫入境，有助建立旅遊氣泡，帶動經濟復甦。

由於疫苗是新生事物，接種後外國屢傳出現副作用或死亡個案，盡管多國政府指事件與疫苗無關，但相信會令部分人對疫苗抱觀望態度。港府早前宣布成立保障基金，可是至今仍未公布詳情，隨着大規模接種計劃展開，當局有必要從速公布賠償機制，增加接種誘因。

與此同時，政府更要做好接種的細節安排，尤其是分流，以免市民去錯接種中心。由於「復必泰」疫苗須超低溫儲存運送，解凍後又要稀釋，須在5天內使用否則會變壞，因此該疫苗應安排在各區接種中心進行，並只能接受預約，方便控制疫苗數量，以免浪費。至於科興疫苗只需普通雪櫃，可安排在私人診所接種，甚至承包巴士做流動接種中心，接受walk-in，務求便民。由預約到打針地點細節，必須到位、高效和清晰。

疫苗接種關乎經濟、社會復常，港府應汲取海外經驗，多聽、多問，一切要利民、便民，讓香港早日見到雨後彩虹！

責任編輯：黃鑠安