認清利是投資四大貼士　踏出理財創富第一步

利是在年輕一代心目中，不僅是過年習俗，更是每年一度的可觀「收入」來源，若親友眾多或「出手」闊綽，總金額可達數千港元，其實已經足夠作為理財投資啟動資金。在疫情下，倘若今年從電子支付渠道收到利是錢，更可省卻將現金存入銀行戶口的步驟，無論用作開設定期存款戶口或其他理財投資項目亦更見便利，正適合家長為子女培養良好理財習慣。

不過，正所謂「投資涉及風險」，投入「利是錢」作為理財投資學習的第一課，自然不想虧本離場，當中應留意以下四大貼士，使首次投資不但毋須交付「學費」，更能賺得寶貴經驗與資本增值。

1. 慎選合適理財投資工具

以避免虧蝕為目標，選擇理財投資產品首重低風險，最理想是毋須瞄準入市時機，以至時刻留意市況。因此，投資入門首課宜揀選分階段投資或「月供」產品，如股票或基金月供投資計劃，一般入場門檻較低，只須月供港幣1000元，已可分散投資於多元化的優質股票或基金項目，並藉每月定額投資，享有「平均成本法」的優勢，即股價上升時買入股數較少，股價下跌時則吸納較多股數，從而捕捉長期升勢，並減低市場波動風險。

此外，若有意作長綫的月供或分階段投資，回報相對穩健的跟蹤指數(ETF)是不錯的選擇。市場上適合初入門投資者的基金買賣平台選擇多，甚至低至港幣100元便可開始投資。投資者可按自己需要，以平台服務收費、安全性及其操作方便程度等作考慮，選用費用較低而又操作簡易的投資平台作為利是理財投資的起步點。

2. 留意或有碎股

由於利是錢始終有限，分拆作每月投資的數額更低，家長或大學生亦不宜為月供產品補貼太多資金，否則會扭曲以利是錢作理財投資入門課的原意。若投放資金只觸及有關產品的入場門檻，如月供1000元，每月買入的股數或少於一手，以致在儲股過程中出現碎股。一般碎股的賣出價會低於市價，而相關手續費亦較高昂，但有個別銀行會提供市價沽出優惠，故選擇月供計劃前宜先作比較。

3. 重視理財投資教育

踏出理財投資第一步，家長助子女確立正確的價值觀及理財投資態度尤其重要，故在理財投資過程中應以身作則，避免為尋求高回報而高追估值明顯過高的產品，或是不顧任何風險，在潛移默化下讓子女明白到良好的理財習慣有助累積財富；而平衡風險承受能力與合理回報的理財投資方式，長遠可令財富持續增值。

4. 考慮通脹因素

若干風險承受能力較低的家長或大學生，始終鍾情於回報穩定的定期存款戶口，以至兒童儲蓄戶口，後者門檻更低，如開戶金額低至300元，且不設低結餘收費，故每逢新年過後亦頗受家長歡迎。不過，定存戶口並非零風險，常見是置身量化寬鬆年代，因利率大幅下降，與零息無異，令投資回報特低，以致被通脹蠶食。

如想培養子女儲蓄習慣，亦可考慮具儲蓄成份的保險產品，一方面為子女同時提供所需保障，並讓他們及早理解保障的重要性；另一方面，其潛在回報率一般高於定存戶口，在複息效應下，長遠有助令財富增值。

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投資涉及風險。以上受條款及細則約束。投資者不應僅根據此資料而作出投資決定。基金或股份的價格及盈利有升有跌，資料內所載的過往表現，不可視作未來表現的指標。詳情及風險因素請參閱有關基金的認購章程。

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