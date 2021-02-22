中銀香港「私人財富」由心出發　全方位照顧高理財淨值客戶

中國銀行（香港）有限公司（下稱中銀香港）的高理財淨值客戶數量，近年按年增長約1成，在資產要求最少為港幣100萬元的「中銀理財」品牌中佔一定比例。深諳這批客戶不再滿足於戶口數字上的增長，而是昇華至關顧家庭、實現人生目標，及彰顯成就等不同層次，中銀香港為此推出專為理財淨值達港幣800萬元或以上的客戶量身訂製「私人財富」品牌，讓他們兼享財富增值與優質生活體驗，逐步與私人銀行接軌，享受更到位的銀行服務配套，成就無縫財富成長階梯。

▲ 多項財富傳承方案助「私人財富」客戶為下一代籌劃豐盛未來。

私人客戶級別服務 跨境理財具優勢

留意到高理財淨值客戶普遍為事業有成的企業領袖或管理精英，對專業投資服務及理財分析需求甚高，「私人財富」重點提供私人客戶級別的投資方案, 配合具豐富經驗的專業團隊，為客戶度身訂造適切所需的資產配置策略，全面涵蓋投資、保險、證券、按揭等不同範疇，更配備跨境專家匯聚兩地金融訊息，帶來全方位跨境需求諮詢服務，捕捉大灣區投資機遇。

此外，高理財淨值客戶因應營商或工作需要，須往返內地及香港，或已在內地城市置業，故「私人財富」特設「大灣區一站式置業服務」，為客戶提供一站式樓盤考察、初步物業估價、大灣區融資方案及特快申請流程 ，以至專業信貸諮詢服務，協助客戶把握內地置業良機。

▲ 透過「RM Chat」服務, 於手機銀行內隨時隨地與專屬客戶團隊聯絡。

創新手機銀行服務 全天候貼心照顧

深明高理財淨值客戶工作日理萬機，閒暇時總會陪伴家人及享受生活。因此，「私人財富」推出嶄新「RM Chat」服務，主動向客戶提供貼心銀行服務，讓他們可隨時隨地通過手機銀行，直接聯絡專屬客戶經理團隊，迅速完成如外幣交易及設立定期存款等指定銀行事務；加上中銀香港一貫重視網絡保安，令這項服務更見安全便捷。

▲ 「私人財富」聯同禮賓服務公司，為客戶搜羅各項專屬優惠及禮遇。

尊貴禮賓服務 滿足品味要求

高理財淨值客戶對飲食、旅遊、購物至日常生活皆有一定要求，「私人財富」因此與知名禮賓服務公司攜手合作，滿足客戶在生活時尚方面的需要，讓他們能享受與其身份相稱的品味生活。禮賓服務專員可按照客戶的喜好及需求，為他們搜羅及安排各項專屬禮遇及服務，包括預訂著名酒店的節日禮盒、在米芝蓮或熱門餐廳預先留座或安排外送服務，以及安排上門家居清潔服務，貼心、全面地照顧客戶的優質生活。

*投資涉及風險。服務受條款及細則約束，詳情請參閱中銀香港「私人財富」網頁。

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網頁︰www.bochk.com/pw

預約開戶或查詢︰+852 3988 2188



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