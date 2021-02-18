獎牌與收視 加減奧運項目殊不易

常說體育和政治分不開，從哪裏可以看到呢？奧運會項目加加減減就是，背後有不少博弈。1896年雅典奧運，人類歷史上第一屆現代奧運會，奠定現代奧運9個大項目：田徑、游泳、射擊、舉重、體操、劍擊、網球、單車、古典式摔跤。至今，9個大項增至28個，各種主流或非主流項目進進出出，自然有不少項目成為犧牲品。

1908年倫敦奧運是汽艇唯一一次作為奧運正式比賽項目，維京摔跤亦只在1912年斯德哥爾摩奧運會出現過一次，兩者因為參賽國太少被out。第二屆巴黎奧運，射鴿子是正式項目。比利時人Leon de Lunden在300隻被運動員射擊的鴿中，射死了21隻，成了奧運冠軍。射鴿子比賽就是在規定時間，看誰射殺鴿子多，由於不人道，巴黎奧運會之後，這個項目就出局。

早期奧運 項目隨意無嚴格標準

早期奧林匹克運動會項目，可以說加減比較隨意，沒有嚴格標準。起初數屆，摔跤、拳擊、馬球這些項目時增時減，純粹看主辦國興趣。背後原因之一，是當時奧運會沒甚麼人識，不足以吸引世人目光，往往靠「摱」4年一屆的世博會車邊舉辦。為了吸引更多人關注，項目加減旨在招徠，並聽從主辦國要求。

1920年，第7屆奧運在比利時安特衛普舉行，項目制定開始規範，並明確了夏季奧運比賽限制在16天內，因而影響項目增減，加上奧運會愈來愈受世界重視，項目愈來愈多，正所謂「瘦田沒人耕，耕開有人爭」，變成要爭位，不能那麼隨意了，但東道國還是有些優勢。在商業利潤下，奧運項目不斷膨脹只增不減，從84年洛杉磯奧運到08年北京奧運，大項目沒有一次刪減，到北京奧運已有28個大項302個小項。

就中國來說，自許海峰在1984年洛杉磯奧運男子50米手槍慢射比賽，為中國奪得第一金開始，歷屆奧運會項目的增減，中國整體可算是得益，陸續多了中國具優勢項目，例如乒乓球、羽毛球、雙人跳水之類。

2001年，羅格當選國際奧委會主席後提出「瘦身」，一些項目被淘汰，但另一些新項目加進去，這時大國及東道國就可出招了，因為有主辦國推薦項目這個安排。誰都知道奧運會不「瘦身」不行，但該瘦哪個項目？換哪個進去？奧運會項目設置和增減，國際奧委會有詳細指標，新項目亦需要2/3國際奧委會委員投贊成票才可加入，各種建議要成真是漫長過程。除了大原則精神，新項目有多少會員國，有否公認國際基礎，是否舉辦過世錦賽等之外，總體有幾個衡量標準。

首先要有觀賞性，例如摔跤雖是古老運動，第一屆奧運會就有，但對普通人而言太過危險，複雜規則又進一步降低觀賞性，結果摔跤被踢出今屆東京奧運；有日本媒體抱怨之所以摔跤被踢出，而不是同樣高危險性的跆拳道，和南韓奧委會在幕後做了大量功夫有關，不排除有「金元外交」因素云云。要成為奧運項目，亦要考慮經濟效益，其實也關乎觀賞性，電視轉播多人看，自然更多贊助商願意砸錢，經濟效益就大；例如北京奧運，美國的電視台支付了9億美元轉播費，由於美國觀眾喜歡觀看游泳比賽，所以大多數游泳決賽都放在上午舉行，照顧美國觀眾的時差，而游泳這個項目，沒人能動它。

第三是政治考量，體育如果上升到一定關注度，就不可能擺脫政治，因為成了各國展示實力的舞台，東道國對項目加減的決定權就是明顯例子，因項目調整會影響國家拿不拿到獎牌。昨天提到1964年東京奧運，新增了兩個項目：排球和柔道。當時的日本女排已橫掃世界，在該屆奧運也毫無懸念奪冠，而被視為日本國技的柔道共有4枚金牌，日本拿走了3面。

今年東京奥運，摔跤雖被踢出奧運，之後卻又成為「臨時大項」，背後也與摔跤強國日本「發功」有關。另外今屆奧運還增設空手道，並拉回了棒球壘球，想想這些運動和日本的淵源，也就明白了。

成各國展示實力舞台 具政治考量

加入何種新項目，今天的國際奧委會還有一個很重視的考慮因素，就是是否受年輕人歡迎。北京奧運新增BMX小輪車，今年東京奧運增設的攀岩、滑浪和滑板，2024年巴黎奧運增設霹靂舞，都和這個原因有關。除了因為多年輕人人玩，比較受歡迎，亦因為互聯網時代人們文體娛樂渠道豐富，參與體育運動熱情下降，奧運會愈來愈欠缺吸引力，國際奥委會要吸引更多年輕人關注奧運，確保奧林匹克運動的可持續發展。

在這個前提下，中國和一些大國也不總是受益者了。今屆奧運新增的攀岩、滑浪和滑板項目，並非中國強項；2024年巴黎奧運將舉重項目一下子砍掉4個小項，對舉重強國中國影響亦不小，而新增霹靂舞，不知中國的料子有無？或許中國可考慮再辦夏季奧運會，到時中國人又有機會尋求把空手道之類踢走，將申奧多年未果的中國武術，又或者舞獅等加入，成為奧運新項目。

國際奧委會本周初公布改革新建議，包括與國際單項體育聯會探討，將「虛擬體育」（Virtual Sports）納入奧運項目，意味將來一群戴着headset、操控着鼠標的運動員，坐在電腦屏幕前代表自己國家或地區，爭奪奧運金牌；又或者戴上虛擬現實眼鏡在虛擬空間賽道，角逐單車獎項，將來這些都並非不可能。

不知道新冠疫情足不出戶下，大家還想出甚麼以年輕人為中心的新競技項目，可以加入奧運？為古老的奧林匹克，增添酷炫氣質？如果不能爭取到年輕群體青睞，那麽奧運的所謂持續發展和滾滾財源，都只是午夜夢來。