疫情中後期 開源是重中之重

正式踏入農曆牛年，香港新冠肺炎疫情看似進入中後期。觀乎過去1年，其實香港政府和社會在傳染病控制上，表現已算是世界一流，至2月13日為止，本港新冠肺炎確診人數僅10,767宗，還未及以高水準公共服務見稱的新加坡五分之一（至今接近60,000宗確診）。

港府檢疫工作 受外國認同

現時已有很多國家，例如阿聯酋和未爆發最新一波疫情前的英國，准許港人持陰性檢測結果免隔離入境，可見各地對港府的檢疫工作一直充分認同和有信心，香港人對自己的抗疫表現無需太妄自菲薄；反而，我們去年受較大打擊的範疇，其實是經濟。

從上月底政府統計處公布的全年本地生產總值預先估計數字來看，2020年與2019年相比，本地生產總值實質下跌6.1%。值得慶幸的是，2020年第三季較去年同期只下跌3.6%，而剛結束的第四季則只下跌3%，跌幅似乎正在收窄。

數字亦顯示，去年香港人的「私人消費開支」下跌幅度比較大，比2019全年估計下跌10.2%，即減少約1,900億。值得留意的是，雖然兩者不能直接比較，但此數字與筆者早前另一篇文章引述、香港國際旅遊展（ITE Hong Kong）香港人疫前年度「外遊總開支」（每年2,000億）的數字相當接近。去年私人消費開支的下跌，很大部分可能與經濟和社會不穩定關係較少，反而是純粹因為「封關」導致未能外遊作高額私人消費，所以才出現了數以千億計的下跌。

特區各主要官員在新春前後所發表的言論，看似也深知核心問題所在，也不再執着於市民對政府非常時期臨時抗疫措施的配合程度，而是集中討論如何在短期內改善就業，令經濟復甦，以及中期經濟的發展方向。

首務要復甦經濟 改善就業

先開口的有運輸及房屋局局長陳帆，他在2月3日率先表示，恢復粵港澳3地通關不用等到「零確診」，其實只要新確診個案數目處於「低雙位數或單位數」，即指日可待；財政司司長陳茂波則在年初三發表網誌，大講未來數年的「造地」大計，討論特區政府過去在「建造業2.0」人才培訓和產業升級上的投資成果，並指政府內部已就現時抗疫及疫後全力「拼經濟」的工作方向取得共識，看似財政預算案的準備工作進展順利。

特首林鄭月娥則在2篇新年賀詞中提到，今年是「十四五規劃」的開局之年，香港和大灣區的發展計劃，代表香港在國內「內循環」和國際「外循環」中同時會有重要角色，香港人在過去1年經歷徬徨的掙扎後，大灣區將會進一步對港開放市場，香港人和各大小企將會有全新且龐大的發展機會。簡單來說，即特區政府面對疫情的工作重點，已逐步由最後的確診數「清零」，轉移至疫情結束後的經濟復甦上。

說到拼經濟，下星期三就已經是2021至22年度《財政預算案》發表之日。過去幾星期，陳茂波已苦口婆心地多次提醒社會各界，今年特區政府將要面對高達3,000億的財政赤字，其實已不需要更多加大「派糖」力度的新意見；如像2003年沙士疫情後立即實施節流，又會進一步拖垮已受疫情嚴重打擊的本地經濟，所以同樣難以執行。如是者，今年度財政預算案仍有討論空間的，只剩下未來3至5年「開源」的新方法。

扶持新產業 加快經濟增長

說到「開源」的討論，過去幾屆政府面對最大困難的地方，是負責「收稅」的，即佔政府經常性開支主要部分的教育、醫療和社會福利界，都是非常專業的技術人員，對自己專業以外，有甚麼行業在交稅支撑社會和經濟，其實是無感的，亦不會有興趣研究如何加稅和開徵新稅。

如此一來，香港政府庫房如要「開源」，關鍵就在於現行稅務結構下，以政策扶持新產業發展，加快整體經濟增長，以期用現有制度增加庫房收入。

而在疫情和外圍經濟不景氣的情況下，今年經濟發展的增長重點，應該都是「內循環」，即發展本地消費產業以及加快造地，且看下星期三財爺在這方面還有甚麼新想法。

▲ 過去幾星期，財政司司司長陳茂波多次提醒社會各界，今年政府將要面對高達3,000億的財政赤字。（資料圖片）